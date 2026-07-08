Rais Pezeshkian: Marekani Inakiuka Sheria katika Siasa na Michezo, Iran Itatetea Haki Zake

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Rais wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Masoud Pezeshkian, amesema kuwa ukiukaji wa sheria na udanganyifu ni sifa zinazofanana katika mwenendo wa Marekani katika siasa na michezo.

Katika ujumbe aliouchapisha kwa lugha ya Kiingereza kupitia jukwaa la X siku ya Jumatano, tarehe 8 Julai 2026, Rais Pezeshkian alilinganisha namna Marekani inavyoendesha masuala ya kuandaa Kombe la Dunia na sera zake za nje.

Alisema kuwa sera za Washington zinajengwa juu ya kukiuka sheria, kuzipuuza, kuwadhulumu na kuwanyanyasa wapinzani, pamoja na kuweka vikwazo vinavyowakwamisha wengine kushindana kwa haki.

Rais Pezeshkian aliongeza kuwa mwenendo wa utawala wa Marekani kama mwenyeji wa Kombe la Dunia ni mwendelezo wa sera zake za muda mrefu za kukanyaga sheria, kutumia mabavu, kuweka vizingiti kwa wapinzani na kufanya udanganyifu, akidai kuwa hiyo ndiyo sura halisi ya kaulimbiu ya “Make America Great Again (MAGA)”.

Akihitimisha ujumbe wake, Rais wa Iran alisisitiza kuwa Iran haitakubali mbinu hizo na itaendelea kutetea haki na maslahi yake kwa uthabiti katika nyanja zote.