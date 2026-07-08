Uwepo wa mamilioni katika mazishi ya kiongozi mshahidi uliwashtua Marekani na Israel / Nguvu ya watu – kipengele ambacho adui hakukielewa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Hazim al-Shimri katika mahojiano yake na mtandao wa Al-Ahd, akirejelea uwepo mkubwa wa watu katika sherehe za mazishi ya kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alisema uwepo huu wa mamilioni ni moja ya mambo muhimu zaidi ya nguvu ya mhimili wa upinzani na akasisitiza kwamba matukio kama haya yanawaogofya maadui.

Alisema: "Kila nchi ina vipengele vyake vya nguvu, na kile kinachoonekana wazi leo katika Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Iraki, Lebanon na Yemen ni nguvu ya kijamii na msaada wa watu kwa nchi hizi na harakati za upinzani."

Al-Shimri aliongeza: "Vita vya uharibifu na operesheni za kijeshi ambazo Marekani na utawala wa Kizayuni walianzisha dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na pia dhidi ya Lebanon, hazikuweza kuvunja azma ya watu. Wengi walitarajia kwamba vita hivi vingesababisha kushindwa na kuanguka kwa mbele ya upinzani, lakini kilichotokea kiutendaji kilikuwa kinyume kabisa na dhana hii."

Uwepo wa mamilioni – washtuo wa maadui na ujumbe wazi

Akirejelea sherehe za mazishi ya kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran na Iraki, alibainisha: "Hizi siku na uwepo huu wa mamilioni unaoonekana leo katika Najaf Mtakatifu na Karbala Tukufu, umewaogofya maadui na una ujumbe wazi sana kwao."

Profesa wa Chuo Kikuu cha Baghdad alisisitiza: "Mikusanyiko hii mikubwa inaonyesha kwamba mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yamesimama katika safu moja, kando ya upinzani, dhidi ya kiburi cha kimataifa na utawala wa Kizayuni."

Al-Shimri alihitimisha: "Huo ndio ujumbe kuu ambao hadi leo Washington wala utawala wa Kizayuni hawajafaulu kuuelewa; ujumbe unaozungumzia kuendelea kwa mshikamano wa watu, uthabiti wa mbele ya upinzani na kushindwa kwa mikakati ya adui ya kuunda mgawanyiko kati ya mataifa ya eneo hili."