Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – tovuti ya lugha ya Kiebrania "Wala" katika ripoti yake ikirejelea matukio ya hivi karibuni ya kikanda, imeripoti kwamba Israel iko kwenye tahadhari kwa ajili ya vita vipya vinavyowezekana dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti hii, kuendelea kwa uwepo wa vikosi vya Marekani katika eneo hilo hadi angalau 2027 ni sababu muhimu katika kubadilisha milinganyo ya kijeshi. Wakati huo huo, baadhi ya harakati za kidiplomasia za Iran za kujumuisha "Hezbollah" katika makubaliano ya usitishaji vita zimekwama, na hivyo kusukuma hali ya eneo kuelekea kuongezeka kwa mivutano.

Wala iliongeza kwamba Rais wa Marekani Donald Trump, kwa kutangaza kwamba kwa maoni yake faili la makubaliano na Tehran limefungwa, alisema mazungumzo ni upotezaji wa muda. Msimamo huu, pamoja na kuongezeka kwa mivutano ya kiutendaji, umesababisha mfumo wa usalama wa Israel kuelezea kiwango chake cha tahadhari kama kilichobadilika "kutoka sifuri hadi mia". Maafisa wa kijeshi wa utawala wa uvamizi wanaamini kwamba kwa kurudi kwa mashine ya vita ya Marekani kwa shughuli dhidi ya Iran, uwezekano wa jibu la moja kwa moja la Tehran, ikiwa ni pamoja na mashambulio ya makombora, umeongezeka kuliko wakati wowote uliopita.

Kwa upande mwingine, vyanzo vya usalama vimearifu tovuti ya "Wala" kwamba vikosi vya Marekani havijapunguzwa tu, bali vimesalia kuwa katika muundo wake wa awali. Kwa mujibu wa ripoti hii, Wizara ya Ulinzi ya Israel, kwa upatanishi katika makubaliano ya vifaa kati ya jeshi la Marekani na wauzaji wa ndani, imeandaa mazingira muhimu kwa uwepo wa muda mrefu wa vikosi hivi nchini Israel hadi 2027.

Wala iliongeza kwamba hatimaye, hali ya Lebanon pia ni kitovu cha tahadhari. Ripoti zinathibitisha kwamba shinikizo la Iran kwa ajili ya kuingia kwa Hezbollah katika makubaliano ya usitishaji vita limekabiliwa na kukataliwa kabisa na Israel na Marekani.