Donald Trump: Sitaki kuingiliana na Iran / Mkataba umeisha

Kwa mujibu wa shirika la habari ABNA kwa kunukuu Al Jazeera – Donald Trump, Rais wa Marekani ambaye katika mchakato mzima wa mazungumzo na Iran amefanya vitendo vya usabotaji na uvamizi mbalimbali dhidi ya nchi hii, alitangaza waziwazi kwamba hataki tena kuingiliana na Iran.

Rais wa Marekani kwa kurudia maneno yake machafu na ya kuchukiza dhidi ya maafisa wa Iran, ambayo kinyume na mazungumzo ya kimataifa, yamekuwa jambo la kawaida katika msamiati wake wa kisiasa, alidai kwamba mkataba wa kuelewa kati ya Marekani na Iran umeisha.

Yeye ambaye mara nyingi alifanya uvamizi dhidi ya Iran wakati wa mazungumzo na kuanzisha vita viwili vya hivi karibuni – vya siku 12 na siku 40 – katika kizingizio cha madai yake kwamba mazungumzo yana matokeo, kwa kutangaza kwamba hataki kuingiliana na Wairani, alidai pia kwamba kama Wairani wangeweza kuwa na silaha za nyuklia, wangezitumia.

Trump pia alizungumzia misimamo ya nchi wanachama wa NATO na kusema kwamba muungano huu umepata kila kitu bure.