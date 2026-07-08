Simulizi la raia wa Uturuki kuhusu mazishi ya kiongozi mshahidi: Umoja wa watu wa Iran uliwashtua maadui

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Turan, raia wa Uturuki aliyesafiri kwenda Iran kushiriki katika sherehe za mazishi ya kiongozi mshahidi wa Mapinduzi, katika mahojiano akizungumzia uwepo wake katika sherehe hii, alisema: "Mimi ni Turan kutoka nchi ya Uturuki, nimekuja Iran kwa ajili ya sherehe za kiongozi wangu mpendwa."

Akirejelea umoja wa watu wa Iran katika sherehe za mazishi, aliongeza: "Watu wa Iran waliungana na kushinda vita. Katika televisheni za dunia, waliona umoja wa watu wa Iran na wote walishangaa. Hasa wageni na Wairani wanaoishi Uturuki – wote walirudi na kuja Iran kushiriki katika sherehe hii."

Turan akirejelea kipindi cha televisheni nchini Uturuki alisema: "Niliona kwenye televisheni ya Uturuki kwamba mkazi wa Tabriz ambaye alihukumiwa kifungo cha miaka miwili na kukimbia nje ya nchi, alisema: 'Ninarudi nchini mwangu.' Wakamwambia: 'Utakamatwa, kwa nini unarudi?' Akasema: 'Hata nikikamatwa, lazima niende na kuwa na watu wangu nchini Iran, kusimama dhidi ya Amerika na Israel, na usiruhusu taifa hili libaki peke yake na Amerika ije kuharibu nchi yetu.'"

Mshikamano wa watu wa Uturuki na Iran

Raia huyu wa Uturuki alibainisha: "Vita vya kulazimishwa vilivyoanzishwa dhidi ya Iran, mioyo ya Waturuki milioni 85 ilikuwa inaungua na kila wakati mioyo yao ilikuwa pamoja na watu wa Iran. Katika miji yote ya Uturuki, maelfu ya watu walifanya maandamano na kupaza sauti 'Kifo Amerika, Kifo Israel na tunaunga mkono ndugu zetu wa Iran.'"

Aliongeza: "Wairani waliokimbia Iran, walikodi studio huko Istanbul ili kutangaza dhidi ya Iran, lakini vijana wa Uturuki na Istanbul waliwaambia: 'Hapa huwezi kusema maneno dhidi ya ndugu wa Kiislamu wa Iran. Hii ni Uturuki, hatutakuruhusu kufanya maandamano hapa.' Kwa kuogopa maisha yao walikimbia, na picha za kukimbia kwao zilionyeshwa kwenye televisheni."