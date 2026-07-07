Maelezo ya mipango ya Iraq kwa ajili ya msiba wa kiongozi aliyeuawa: kuanzia utangazaji mpana wa vyombo vya habari hadi hatua za usalama na matibabu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt (ABNA), Luteni Jenerali Dk. «Saad Maan», msemaji wa Kamati Kuu ya Kuandaa Msiba wa mwili wa kiongozi aliyeuawa wa Ummah nchini Iraq, alisema: Kamati kuu na kamati kadhaa ndogo zimeundwa kusimamia maandalizi ya msiba wa shaheed, Ayatollah al-Uzma Seyyed Ali Khamenei (roho yake itakaswa). Maandalizi yote muhimu kwa ajili ya kufanya ibada hii yamekamilika.

Aliongeza: Vyombo na vitengo vyote vya usalama vya Iraq vinashiriki katika utekelezaji wa mpango maalum wa usalama wa kuandaa msiba wa kiongozi shaheed, Ayatollah al-Uzma Seyyed Ali Khamenei (roho yake itakaswa). Urefu wa njia ya msiba katika Najaf al-Ashraf ni kilomita 6. Njia ya ibada katika Karbala al-Moalla pia itakuwa kilomita 5.8. 751 vituo vya kuhudumia (mokab) vitashiriki katika msiba wa kiongozi shaheed, Ayatollah al-Uzma Seyyed Ali Khamenei (roho yake itakaswa) huko Najaf al-Ashraf na Karbala al-Moalla, na idadi hii inaweza kuongezeka.

Msemaji wa Kamati Kuu ya Kuandaa Msiba wa mwili wa kiongozi aliyeuawa wa Ummah nchini Iraq aliongeza: Zaidi ya wanahabari 3,000 wa Iraq, Waarabu na wageni watafunika msiba wa shaheed, Ayatollah al-Uzma Seyyed Ali Khamenei (roho yake itakaswa) nchini Iraq. Kamera 2,500 na vituo 23 vya utangazaji wa moja kwa moja vitasimamia utangazaji wa habari wa ibada hii.

Kuhusu maandalizi ya matibabu na trafiki kwa ajili ya msiba wa mwili wa kiongozi aliyeuawa wa Ummah nchini Iraq, alibainisha: Ambulansi 150 zimetengwa kwa ajili ya utekelezaji wa mpango maalum wa afya na matibabu wa msiba huko Najaf al-Ashraf na Karbala al-Moalla. Pia, mpango maalum wa trafiki umeandaliwa kwa ajili ya mikoa ya Najaf al-Ashraf, Karbala al-Moalla na mikoa jirani ili kuhakikisha usafiri wa magari unakwenda vizuri wakati wote wa ibada.