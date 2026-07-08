Gharibabadi: Mashambulizi ya Marekani kusini mwa Iran ni ukiukaji mkubwa wa Mkataba wa Islamabad

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Kazem Gharibabadi, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Masuala ya Kimataifa, katika majibu yake kwa shambulio la Marekani dhidi ya malengo kusini mwa Iran, aliandika katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii: "Kitendo cha Marekani cha kufuta vighairi vya vikwazo vya uuzaji wa mafuta ya Iran ni ukiukaji mkubwa wa kifungu cha 10, na shughuli za kijeshi za baadaye za nchi hiyo dhidi ya Iran pia ni ukiukaji mkubwa wa vifungu vya 1 na 2 vya Mkataba wa Islamabad."

Gharibabadi aliongeza: "Marekani katika wiki 3 zilizopita pia, kupitia vitendo vya utawala wa Kizayuni nchini Lebanon na matamko ya vitisho dhidi ya Iran, mara nyingi imekiuka vifungu vya 1 na 2 vya Mkataba huo."

Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Masuala ya Kimataifa alisisitiza: "Iran, huku ikitoa onyo kali kuhusu matokeo ya uvunjaji wa ahadi na Marekani, itachukua hatua madhubuti katika kulinda maslahi na usalama wake wa kitaifa."