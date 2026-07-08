Velayati: Matukio ya kijahuzi yatajibiwa mara moja

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Ali Akbar Velayati, mshauri wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu kwa masuala ya kimataifa, katika kujibu matamko ya kiburi ya Donald Trump, mkuu wa serikali ya kigaidi ya Marekani dhidi ya Iran, aliandika katika programu ya X: "Hapo awali tulionya kwamba 'eneo hili si mahali pa kamari za kisiasa za nchi zisizo na mtazamo', na tumethibitisha mara nyingi kwamba matukio ya kijahuzi yatajibiwa mara moja."

Alisisitiza: "Lakini uwajibikaji kwa uchochezi mpya wa mvutano na kukiri kwa maneno kufutwa kwa mkataba na mwanasiasa mwizi na maarufu kwa ubaya wa Epstein, ambao tayari umekiukwa mara nyingi kiutendaji, unaisukuma tena eneo hili kwenye moto."