Kuwaitaada maadhimisho ya kufia dini ya Imam Sajjad (a.s.) na kiongozi mshahidi wa Mapinduzi nchini Brazil

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Kituo cha Kiislamu cha Brazil kwa kutangaza ilani, kilitangaza kuwa kitaandaa sherehe kwa hafla ya siku za huzuni za kufia dini ya Imam Sajjad (a.s.) na pia kufuatia kifo cha kishahidi cha Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei, kiongozi marehemu wa Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran.

Sherehe hii, inayofanyika kwa lengo la kumuenzi Imam Sajjad (a.s.) na kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, itafanyika Alhamisi, Julai 9, 2026, katika jengo la Kituo cha Kiislamu cha Brazil.