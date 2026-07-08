Mwanasosholojia wa Ujerumani: Kuaga kwa mamilioni kwa Imam Khamenei kulifichua simulizi za vyombo vya habari vya Magharibi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahl-ul-Bayt (ABNA) – Christian Bergbau, mwanasosholojia wa Ujerumani, katika makala yake akirejelea uwepo wa shauku wa Wairani katika sherehe ya kuaga kiongozi mshahidi wa Mapinduzi ya Kiislamu, aliandika kwamba mapokezi haya makubwa yalifichua mkanganyiko wa wazi kati ya ukweli wa jamii ya Iran na picha ambayo vyombo vikuu vya habari vya Magharibi vilikuwa vikiunda katika miezi iliyopita kuhusu Ayatollah Khamenei.

Aliongeza kuwa gazeti la Ujerumani "Bild" lilikubali uwepo wa mamilioni ya watu kwa ajili ya kumuenzi kiongozi wa Iran, lakini gazeti hilo hilo hapo awali lilijaribu mara nyingi kumwakilisha kama mtu asiye na msingi wa umaarufu. Mwanasosholojia huyu alibainisha kwamba mkanganyiko huo katika utangazaji wa vyombo vya habari vya Magharibi ni dhahiri, lakini sehemu kubwa ya vyombo hivyo sio tu kwamba havitoi maelezo kuhusu hilo, bali pia vimepuuza kuuawa kwa kiongozi wa nchi kwa shambulio la angani ambalo ni ukiukaji wa wazi wa sheria za kimataifa.

Bergbau aliendelea kuzungumzia muundo wa vyombo vya habari nchini Ujerumani na kuandika kwamba gazeti la Bild ni mali ya shirika la Axel Springer na wafanyakazi wa kikundi hiki wana wajibu wa kukubali kanuni ambazo kuunga mkono utawala wa Kizayuni ni moja ya nguzo zake. Akirejelea kauli za hivi karibuni za Matthias Döpfner, Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi wa Axel Springer, aliongeza kwamba amewatishia wafanyakazi kwamba ikiwa hawatakubaliana na kanuni zilizotangazwa za shirika hili, ikiwa ni pamoja na kuunga mkono kile kinachoitwa haki ya kuwepo kwa Israel, hawawezi kuendelea na ushirikiano wao.

Mwanasosholojia huyu wa Ujerumani alibainisha kwamba licha ya propaganda kubwa za vyombo vya habari vya Magharibi, majibu tofauti yamechapishwa kwenye mitandao ya kijamii na idadi ya watumiaji walipoona maneno na picha za Imam Khamenei, walionyesha mshangao kwa utulivu, heshima na namna yake ya kuongea kwa unyenyekevu.

Mshangao wa mtumiaji mchanga wa Ujerumani kuhusu tabia ya Imam Khamenei

Bergbau alinukuu mtumiaji mchanga wa Ujerumani akisema: "Ninaposikia hotuba za Ayatollah Khamenei, sauti yake nzuri na namna yake ya kuongea kwa utulivu inanivuta. Je, mtu kama huyo anaweza kuwa sura ile ile ambayo vyombo vya habari vimeunda?" Aliongeza kwamba tofauti kati ya tabia tulivu na yenye heshima ya Imam Khamenei na tabia ya wanasiasa kama Donald Trump imeonekana kwa watumiaji wengi wa Magharibi.

Mwanasosholojia huyu aliendelea katika makala yake: "Mtindo rahisi wa maisha, mikutano ya hisia na watu wa kawaida na mawasiliano ya unyenyekevu na wanachama wa makabila na dini ndogo kwa muda mrefu imeunda katika moyo wangu hisia kwamba tunakabiliana na kiongozi mkweli na halisi." Bergbau aliongeza: "Imam Khamenei alisimama juu ya imani yake, alibaki imara katika hali ngumu zaidi na alikuwa mwaminifu kwa malengo yake. Hatimaye alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa imani yake na kwa uhuru na mamlaka ya nchi yake."

Mwishoni alikosoa hali ya wasomi wa kisiasa wa Magharibi na kuandika kwamba wanasiasa wengi wa Ulaya wamepoteza uaminifu wao miongoni mwa watu na ni wachache wanaoamini kwamba wako tayari kusimama kwa uhuru na maslahi ya nchi yao kama vile Imam Khamenei alivyosimama. Alimalizia makala yake kwa swali hili: "Kansela wa sasa wa Ujerumani kulingana na matokeo ya tafiti zote za taasisi mbalimbali, ndiye kansela asiyependwa zaidi katika historia ya nchi hiyo. Ni nani kweli anayeamini kwamba anatetea maslahi ya Ujerumani na anasimama kwa mamlaka ya nchi yake? Na ikiwa siku moja atakufa, watu wangapi watakuwepo kwa ajili ya mazishi yake?"