Kuaga kwa heshima kubwa kwa kiongozi mshahidi huko Mashhad; Sala ya kihistoria ya mazishi juu ya mwili wa kiongozi wa umma

Shirika la Habari la ABNA, kundi la Mikoa: Mwili wa shahidi wa mapinduzi, baada ya kuagwa mjini Tehran, Qom na Iraq, alasiri ya leo Jumanne tarehe 18 Tir, uliingizwa mjini Mashhad kwa mapokezi makubwa ya watu.

Kwa mujibu wa makadirio, mwili mtakatifu wa Imamu shahidi, baada ya kuagwa, utazikwa katika Msikiti Mtakatifu wa Radhawi (Astan-e Quds-e Razavi).

Wakfu wa Astan-e Quds-e Razavi, pamoja na kuandaa miundombinu ya kuhudumia mahujaji wa Msikiti Mtakatifu wa Radhawi, umeandaa programu maalumu za kitamaduni na za uhamasishaji kwa ajili ya sherehe za kuaga na kuzika kiongozi mshahidi.

Kwa msingi huu, baada ya kumalizika kwa maandamano ya mazishi katika mtaa wa Imamu Reza (alayhi salam), sala ya mazishi itaongozwa juu ya mwili mtakatifu wa kiongozi mshahidi na wanafamilia wake wengine waliouwawa, ndani ya Msikiti Mtakatifu wa Radhawi.

Kwa ajili hiyo, kwa kuzingatia kwamba Uwanja wa Nabii Mtukufu (s.a.w.) na viwanja vinavyoizunguka viko mwishoni mwa njia ya maandamano ya mazishi na ya mahujaji, safu kuu za sala zitaundwa upande wa kaskazini wa Msikiti Mtakatifu, kwenye mtaa wa Sheikh Tabarsi.

Vilevile, programu maalumu za maombolezo zikiwashirikisha waimbaji wa Ahlul-Bayt (w.a.) na wasomaji wa Kimataifa wa Qur'ani Tukufu, zitafanyika mfululizo kwa kuzingatia Uwanja wa Nabii Mtukufu (s.a.w.).