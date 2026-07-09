IRGC: Kituo cha amri na udhibiti cha adui katika Asia ya Magharibi na kambi ya ndege ya adui mjini Al-Azraq (Jordan) vimevunjwa vunjwa

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, kwa kutoa taarifa wakitangaza kuvunjwa kwa kituo cha amri na udhibiti cha adui katika Asia ya Magharibi na kambi ya ndege ya adui mjini Al-Azraq (Jordan) kwa makombora 10 ya balistiki, wameonya: Iwapo jeshi la kigaidi la Marekani litajirudia uchokozi wake, kambi nyingine za Marekani katika eneo hilo hazitaepuka moto wetu mkali.