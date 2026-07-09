Araghchi: Maneno ya viongozi wa Marekani ni ishara dhahiri ya uvunjaji wa ahadi

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, Sayyid Abbas Araghchi, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, katika mazungumzo ya simu leo jioni ya Alhamisi na Field Marshal Asim Munir, kamanda wa jeshi la Pakistani, alijadili na kushauriana kuhusu mabadiliko ya hivi karibuni ya kikanda.

Katika mazungumzo hayo, Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akiishutumu vikali mashambulizi ya kichokozi ya jeshi la Marekani dhidi ya maeneo mbalimbali ya Iran, ambayo ni ukiukaji dhahiri wa Mkataba wa Umoja wa Mataifa na ukiukaji wa wazi wa masharti ya Mkataba wa Maelewano wa Islamabad (kusitisha vita), alisema kwamba maneno na kukiri kwa viongozi wa Marekani kuhusu kutofuata mkataba huo wa maelewano ni ishara dhahiri ya uvunjaji wa ahadi na kuendelea kwa siasa za vita za Washington.

Araghchi pia, kwa kuonya dhidi ya ujasiri wowote wa jeshi la Marekani, alisisitiza azimio na nia thabiti ya watu wa Iran na majeshi ya mashujaa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kulinda uhuru, uadilifu wa eneo na usalama wa kitaifa wa nchi.