Tumeanza enzi mpya chini ya uongozi wa Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, katika ujumbe wa Mohammad Reza Aref, Makamu wa Kwanza wa Rais, uliochapishwa leo jioni (Alhamisi) na kuelekezwa kwa taifa tukufu, lenye subira na lenye hamasa ya Iran ya Kiislamu, imesemwa: Katika historia ya kila nchi, kuna wakati ambapo uthabiti wa taifa unajaribiwa ndani ya majonzi makubwa zaidi. Kuhudhuria kwenu kwa kipekee, kama bahari na kwa maana kubwa katika sherehe za siku mbili za kuaga kwa uchungu na Imamu shahidi wa umma katika Musalla ya Tehran, na maandamano makubwa ya mazishi mjini Tehran na Qom, na kisha kuahidi tena kwa kihistoria kwa umma wa Kiislamu huko Najaf al-Ashraf na Karbala al-Mu'alla, na hatimaye kutawafu na kuzikwa katika makazi yake ya milele katika Msikiti Mtakatifu wa Ali ibn Musa al-Ridha (alayhi salam), ni udhihirisho halisi wa uaminifu wa pekee wa taifa ambalo lilisababisha dunia kustaajabishwa na kushangaa, na bila shaka jina "taifa la Imamu Hossein (alayhi salam)" ndilo jina linalofaa zaidi kwa taifa hili la kipekee.

Aref aliongeza: Iran yenye nguvu chini ya uongozi wa Imamu shahidi wa umma na kwa baraka ya mtazamo wake wa kimkakati na wa kina, imepita salama katika dhoruba kali za kikanda na kimataifa. Kiongozi shahidi wa umma alikuwa udhihirisho halisi wa ukinzani dhidi ya ubeberu na vita dhidi ya udhalimu wa kimataifa na hakuwahi kuinamisha kichwa chake mbele ya vitisho vya nguvu za uwongo za ulimwengu.

Makamu wa Kwanza wa Rais alisema wazi: Leo, ikiwa Iran ya Kiislamu imesimama katika njia panda ya sayansi na teknolojia ya ulimwengu na inavunja mipaka ya maarifa kuelekea mamlaka ya kisayansi, yote haya ni matunda ya mtazamo wa muda mrefu na msaada usio na kikomo wa kiongozi huyu mwenye hekima. Sayansi na teknolojia zilikuwa miongoni mwa mambo ya kila siku yenye wasiwasi mkubwa kwa Alhamisi yake, na miruko ya kisayansi ya nchi katika nyanja mbalimbali ni matunda ya mche ambao ameukua kwa miaka mingi kwa dhabihu kubwa ya moyo.

Aliendelea: Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ninatoa shukrani zangu za dhati kwa sehemu zote za taifa tukufu la Iran na mataifa yote yaliyoshiriki katika sherehe za kuaga na mazishi ya Imamu shahidi, na kwa wote waliochangia katika hamasa hii kubwa - juhudi za dhati, mipango na hatua mbalimbali za sekta mbalimbali, wanaharakati wa mashirika ya kiraia, vikundi vya kidini na taasisi za umma, manispaa ambazo zilibeba mzigo mkuu wa ukaribishaji, chakula na makao ya mahujaji bila malipo; amri na kikosi cha kujitolea cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu na polisi, ambao kwa kuunda ngazi ngumu zaidi za usalama na trafiki, walihakikisha usalama kamili wa bahari hii ya kibinadamu inayochemka chini ya hali nyeti ya sasa; magavana wa mikoa ya maandamano ya kuaga na mazishi, jeshi lisilochoka la Msalaba Mwekundu na huduma ya dharura ya nchi, ambazo kwa kukaa usiku na mchana barabarani na viwanja, zilitoa huduma za matibabu na msaada wa haraka kwa mamilioni ya waombolezaji na kuonyesha mifano ya kujitolea kwa vitendo.