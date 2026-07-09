Ruwak wa Dar al-Dhikr – mahali pa kuzikwa kwa kiongozi shahidi wa mapinduzi.

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, miili mitakatifu ya kiongozi shahidi na familia yake ya mashahidi, baada ya sherehe ya mazishi na sala ya mazishi, itapumzishwa katika Ruwak wa Dar al-Dhikr wa Msikiti Mtakatifu wa Radhawi, karibu na Rawza al-Munawwara.
9 Julai 2026 - 23:04
News ID: 1838057
Source: ABNA
Miili mitakatifu ya kiongozi shahidi na familia yake ya mashahidi, baada ya sherehe ya mazishi na sala ya mazishi, itazikwa katika Ruwak wa Dar al-Dhikr (jumba la dhikr) wa Msikiti Mtakatifu wa Radhawi (Astan-e Quds-e Razavi), karibu na Rawza al-Munawwara (kaburi lililobarikiwa).
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