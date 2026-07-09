Kukiri kwa vyombo vya habari vya Israel kuhusu kushindwa kwa operesheni ya mauaji ya msemaji wa Hamas

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, vyombo vya habari vya Kizayuni I24 News viliripoti kwamba Hazem Qassem, msemaji wa harakati ya Hamas, alinusurika katika shambulio la kinyama la utawala wa Kizayuni lililolenga kumuua. Katika shambulio hilo dhidi ya gari lake karibu na uwanja mmoja katika mji wa Gaza, mmoja wa wasafiri wenzake wa Hazem Qassem aliuawa.