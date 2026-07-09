Ghalibaf: Mazishi ya kihistoria ya kiongozi shahidi nchini Iraq yalikuwa ni tamko la kisasi kwake

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA, Mwenyekiti wa Baraza la Mashauriano la Kiislamu katika ujumbe wa kushukuru watu wa Iraq kufuatia mazishi makubwa ya mwili wa kiongozi shahidi wa mapinduzi aliandika: Tukio hili halikuwa tu sherehe ya kuaga na maombolezo, bali lilikuwa tamko la kuthibitisha tabia na maneno ya mpiganaji huyu asiyechoka na kisasi cha yule mpendwa, ambalo lilithibitishwa kwa sahihi za mamilioni ya waombolezaji kwenye makaburi matakatifu ya Ahl al-Bayt (alayhim al-salam).