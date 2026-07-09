Maneno ya viongozi wa Kizayuni dhidi ya Iran

Kama ilivyoripotiwa na Shirika la Habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni, bila kurejelea uharibifu na maangamizi yaliyosalia katika ardhi zilizokaliwa kwa mabavu kutokana na mashambulizi makubwa ya makombora ya Iran, alidai kwamba mfumo unaotawala Iran umepata pigo kubwa na kwamba nchi hii haipaswi kamwe, kwa makubaliano au bila makubaliano, kupata silaha za nyuklia.

Pia alisema kwamba kulinda kile anachokiita "ukubwa wa anga" wa Israel ni sehemu kuu ya usalama wa ndani wa utawala huu na ndio ufunguo wa kulinda utulivu wa eneo! Inaonekana sehemu hii ya maneno ya Netanyahu ilikuwa ikielekezwa kwa Uturuki na juhudi zake za kununua ndege za kivita za F-35 kutoka Amerika.

Waziri wa vita wa utawala wa Kizayuni pia alidai kwamba utawala huu uko tayari kwa awamu ya tatu ya mgogoro na Iran! Hali ni kwamba, baada ya miezi kadhaa, Wazayuni bado wanajishughulisha na uharibifu uliobakia katika ardhi zilizokaliwa kwa mabavu kutokana na mgogoro na Iran.

Mkuu wa wafanyakazi wa jeshi la utawala pia alisema kwamba Tel Aviv inafuatilia kwa karibu hali inayohusu Iran na Lebanon, iko tayari kwa hatua za haraka, na itatoa jibu kali kwa mtu yeyote anayenuia kudhuru utawala huu wa uvamizi.