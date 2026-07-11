Araghchi: Iran imeshikilia ahadi zake hadi sasa / Njia pekee ni kushikilia kwa pande zote

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA) – Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran alfajiri ya Jumamosi aliandika kwenye mtandao wa X: Iran imeshikilia ahadi zake hadi sasa, lakini njia pekee ni kushikilia kwa pande zote mbili ahadi zao chini ya Mkataba wa Maelewano wa Islamabad.

Seyyed Abbas Araghchi, katika chapisho hili lililochapishwa kwa Kiingereza, aliandika: Iran imeshikilia ahadi zake hadi sasa; tofauti na kile tunachoona kutoka kwa anayejulikana kama Waziri wa Hazina wa Marekani, ambaye kwa kukiuka kifungu cha 9 cha mkataba wa maelewano, anavunja ahadi za Marekani.

Alisisitiza: Ukiukaji huu unafanywa kwa kuongezea kesi zingine za ukiukaji wa ahadi na vitendo visivyofaa vya Marekani.

Muendelezo wa chapisho la Araghchi unasema: Ukweli uko wazi: njia pekee ni kushikilia kwa pande zote ahadi zao.