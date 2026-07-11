Mwitikio wa Gharibabadi kuhusu jukumu la UAE katika uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA) – Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa masuala ya kisheria na kimataifa alijibu katika mtandao wa X kuhusu jukumu la UAE katika uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran.

«Kazem Gharibabadi», Naibu Waziri wa Mambo ya Nje kwa masuala ya kisheria na kimataifa, katika chapisho lililochapishwa Ijumaa usiku kwenye mtandao wa X, aliandika: Wizara ya Biashara ya Marekani imetoa hati mpya ya kurahisisha udhibiti wa mauzo ya nje na kuinua hadhi ya mauzo ya UAE kwa shukrani kwa msaada wao katika uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran. Hii ni kukiri rasmi kwa Washington na hati ya aibu ya Abu Dhabi ambayo ina madhara na wajibu wa moja kwa moja wa kimataifa.

Aliendelea kusisitiza: UAE inapaswa kuwajibika.