Iravani akiihoji Baraza la Usalama: Marekani na Israel lazima ziwajibike

Kwa mujibu wa shirika la habari la Ahlul Bayt (ABNA) – Mwambasada na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa, akipinga mkutano wa Ijumaa wa Baraza la Usalama kuhusu azimio 2231 na kukosoa uzembe wa baraza hilo, alisema: «Marekani na serikali ya Israel zina uwajibikaji kamili wa matokeo ya vitendo vyao visivyo halali na lazima ziwajibike kikamilifu.»

«Amir Saeid Iravani» Jumamosi alasiri kwa saa za mahali hapo, katika mkutano na wanahabari akijibu mkutano wa leo wa Baraza la Usalama kuhusu azimio 2231 ambalo limeisha kumhusu Iran, aliongeza: «Tunawashukuru Urusi na China kwa msimamo wao wa kimsingi katika mkutano wa leo wa Baraza la Usalama, katika kupinga kufanyika kwa mkutano huu ambao haukuwa na msingi wa kisheria, na katika kukataa madai yaliyotolewa na Ufaransa, Uingereza na Marekani kuhusu kuendelea kwa uhalali na utekelezaji wa azimio 2231 (2015) la Baraza la Usalama.»

Iravani pia aliwashukuru Pakistan na Somalia kwa kujiepusha na kutounga mkono kufanyika kwa mkutano huu na akasema: «Azimio 2231 liliisha tarehe 18 Oktoba 2025. Tangu tarehe hiyo, azimio hilo halina uhalali wowote wa kisheria wala athari ya utekelezaji.»

Alifafanua: «Vitendo vyote, mamlaka, mahitaji ya kuripoti na taratibu zilizoundwa kwa msingi wa azimio hilo zimekwisha na hazina athari za kisheria tena.»

Iravani aliongeza katika hotuba yake kwa wanahabari: «Kwa hiyo, hakuna msingi wowote wa kisheria wa kuwasilisha ripoti na Katibu Mkuu, kutoa maelezo na Sekretarieti kwa Baraza, au kuchunguza suala hili na Baraza la Usalama kwa kichwa cha "kutokueneza."»

Mwambasada wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika Umoja wa Mataifa alisema: «Ripoti ya Katibu Mkuu na maelezo yaliyotolewa leo na Bi Rosemary DiCarlo, Naibu Katibu Mkuu, yanakiuka mamlaka ya Sekretarieti ya Umoja wa Mataifa.»

Iravani alisisitiza: «Jaribio lolote la kuendelea na utekelezaji wa azimio 2231, iwe kwa kudai kurejelea waraka namba 507, utaratibu uliowekwa, au uhalali mwingine wowote wa kiutaratibu, ni batili kisheria na halina nguvu. Kitendo kama hicho ni matumizi mabaya ya wazi ya taratibu na mamlaka za Baraza la Usalama.»

Mwakilishi wa kudumu wa Iran katika Umoja wa Mataifa alisisitiza: «Msimamo wa Iran kuhusu utaratibu unaoitwa "kurudishwa kiotomati kwa vikwazo" pia umekuwa wazi na thabiti kila wakati. Msimamo huu umewasilishwa rasmi kwa Katibu Mkuu na Mwenyekiti wa Baraza la Usalama na umeungwa mkono na China na Urusi.»