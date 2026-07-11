Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, naibu mwakilishi wa kudumu wa Urusi katika UM alisisitiza kwamba Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zimeunga mkono na kuhimiza mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya miundombinu ya kiraia ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti hii, «Anna Evstigneeva» katika mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama alilaani kile alichokiita «unafiki wa nchi za Magharibi» na akasema nchi hizi zinaiweka Iran shabaha ya ukosoaji, lakini zinapuuza vitendo vya Marekani na Israel.

Mwanadiplomasia huyo wa Urusi alisema wazi: «Tunalazimika tena kueleza kukatishwa tamaa kwetu na ukweli kwamba wajumbe wengi wa Baraza la Usalama wanaendelea kupuuza na kushirikiana na juhudi za baadhi ya nchi kuhoji ukweli wa kimalengo pamoja na kanuni na taratibu zilizopo.»

Naibu mwakilishi wa Urusi katika UM alibainisha: «Jaribio lolote la kudokeza uanzishwaji wa "utaratibu wa kuchochea" halina msingi wa kisheria. Azimio 2231 liliisha tarehe 18 Oktoba 2025, na Baraza la Usalama limesitisha kushughulikia dosari ya nyuklia ya Iran.»

Aliendelea: «Suala la mpango wa nyuklia wa Iran haliko tena kwenye ajenda ya Baraza la Usalama. Kufanya mkutano kuhusu suala ambalo limeondolewa kwenye ajenda linafuatiliwa kwa nia za kisiasa tu. Urusi iliwataka wajumbe wa Baraza la Usalama kupiga kura dhidi ya ajenda ya mkutano huu na kuzuia kudhoofisha uaminifu wa Baraza. Urusi inakataa kabisa majaribio yoyote ya kuongeza mvutano kuhusu Iran bila sababu na kutumia Baraza la Usalama kwa malipo ya kisiasa dhidi ya Tehran.»