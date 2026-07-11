Vikwazo vipya vya Wizara ya Hazina ya Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Wizara ya Hazina ya Marekani imetangaza kuweka vikwazo vipya dhidi ya Iran.

Ofisi ya Kudhibiti Mali za Kigeni (OFAC) ya Wizara ya Hazina ya Marekani ilitangaza kwamba imeweka majina ya watu 8 na makampuni 6 kwenye orodha ya vikwazo vinavyohusiana na Iran.

Vikwazo hivi vinachukuliwa kuwa ukiukaji wa Mkataba wa Maelewano wa Islamabad. Katika kifungu cha 9 cha Mkataba wa Maelewano wa Islamabad imesemwa: «Iran itahifadhi hali ya sasa ya mpango wake wa nyuklia, na Marekani haitatoa vikwazo vipya dhidi ya Iran na haitaongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo.»

Vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya Iran, hasa katikati ya mazungumzo na madai ya maafisa wa Washington kuhusu juhudi za kuhifadhi mkataba kati ya pande zote, sio hatua mpya.

Vikwazo hivi vinaendana na ile inayoitwa sera ya «shinikizo la juu» dhidi ya Iran, ambayo hadi sasa haijaleta matokeo yoyote kwa Trump na viongozi wa Ikulu ya White House.