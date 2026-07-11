Upinzani wa Kiislamu wa Iraq: Silaha ya upinzani haijadiliwi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mtandao wa Al-Mayadeen uliripoti kwamba Upinzani wa Kiislamu wa Iraq ulitangaza kwamba watu wa Iraq wamethibitisha kwamba wataendelea kujitoa kwenye mstari wa upinzani na kuendelea na njia yao katika kukabiliana na kiburi cha kimataifa.

Katika taarifa hiyo imesemwa: «Kutoka ardhi ya maeneo matakatifu, tunatangaza kwamba sisi ni imara na tumejitoa kwenye njia ya upinzani.»

Upinzani wa Kiislamu wa Iraq pia ulisisitiza: «Maadui wapate kujua kwamba vikosi vya mhimili wa haki vitenda kama mwili mmoja.»

Katika muendelezo wa taarifa hiyo imeelezwa wazi: «Silaha zetu hazikuwahi kuwa chaguo la kujadili, na kwa silaha hii tutaendelea na njia yetu ya kuvunja minyororo ya utawala na kuwadhibiti wababe.»

Mwishoni, Upinzani wa Kiislamu wa Iraq ulitangaza: «Tutajitahidi kuendeleza uwezo wa kijeshi na kiusalama na kuimarisha kiwango cha maandalizi ya kukabiliana na vitisho vya adui.»