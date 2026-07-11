Iran: Ukiukaji wa Ahadi za Marekani Utakabiliwa na Hatua za Kujibu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA–, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baqaei, amekanusha madai kwamba Iran imeomba kufanya mazungumzo na Marekani, akisisitiza kuwa Tehran haijawasilisha ombi lolote la aina hiyo.



Akizungumza na televisheni ya taifa ya Iran usiku wa Ijumaa, Baqaei alisema kuwa sera ya Jamhuri ya Kiislamu inaendelea kujengwa juu ya kanuni ya "ahadi kwa ahadi", akifafanua kuwa kila upande unapaswa kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa makubaliano yaliyopo.



Aidha, alieleza kuwa Marekani imekuwa ikikiuka mara kwa mara vipengele vya hati ya makubaliano, na akaonya kuwa ukiukaji wowote wa ahadi za Washington utakabiliwa na hatua za kujibu kutoka upande wa Iran.



Akijibu swali kuhusu madai ya baadhi ya maafisa wa Marekani yanayohusu mazungumzo na usitishaji wa mapigano, Baqaei alisema: "Hatukupokea ombi lolote la kufanya mazungumzo na Marekani. Hata hivyo, kwa kuzingatia sera yetu ya uwajibikaji na diplomasia, hatukukataa ombi la mmoja wa wapatanishi wa kikanda kutembelea Iran na kujadili maendeleo ya hivi karibuni."



Aliongeza kuwa ziara hiyo ilifanyika siku hiyo katika mji wa Mashhad, ambapo Iran iliwasilisha misimamo na matarajio yake kwa ujumbe wa Qatar kuhusu maendeleo ya sasa ya kisiasa na kidiplomasia.



Baqaei alihitimisha kwa kusisitiza kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran itaendelea kushikamana na sera yake ya kuheshimu ahadi kwa msingi wa usawa na kwamba haitaruhusu ukiukaji wa ahadi zake bila kutoa jibu linalofaa.