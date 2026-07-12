Mkutano wa Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu Lebanon na Araghchi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Jean Arnaud, mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu Lebanon, ambaye amesafiri hadi Tehran kwa mashauriano na maafisa wa nchi yetu, leo alasiri ya Jumapili alikutana na Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, Sayyid Abbas Araghchi.

Mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kuhusu Lebanon, akionyesha rambirambi zake kwa kifo cha kishahidi cha kiongozi wa mapinduzi na baadhi ya maafisa na raia wa Iran wakati wa uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Kizayuni dhidi ya Iran, alisisitiza umuhimu wa juhudi za pande zote kwa ajili ya kuanzisha amani na utulivu katika eneo hilo.

Bwana Arnaud pia alitoa tathmini ya hali ya Lebanon na juhudi zinazofanywa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuimarisha usitishaji vita na kumaliza vita katika eneo hilo, na alionyesha matumaini kwamba kupitia utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa kumaliza vita kati ya Iran na Amerika, na kwa kuimarisha ushirikiano kati ya nchi za eneo hilo, tutashuhudia kuanzishwa kwa amani na usalama wa kudumu katika eneo hilo, hasa Lebanon.

Waziri wa Mambo ya Nje wa nchi yetu, akishukuru mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwa rambirambi zake, alishutumu vikali marudio ya mashambulizi yasiyo halali ya Marekani dhidi ya Iran, ukiukaji wa mikataba katika Mlango wa Hormuz, pamoja na kuendelea kwa uvamizi wa kijeshi na vitendo vya kigaidi vya utawala wa Kizayuni dhidi ya Lebanon. Alieleza kwamba Marekani, utawala unaovunja ahadi, ndio inawajibika kwa matokeo hatari ya ongezeko hili la mvutano, na alisisitiza umuhimu wa Umoja wa Mataifa kuchukua msimamo madhubuti na wa wazi katika kushutumu uvamizi wa Marekani.

Araghchi pia alisisitiza kuendelea kwa msaada kamili wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa watu wa Lebanon, uadilifu wa eneo na uhuru wa kitaifa wa nchi hiyo, na kuendelea na juhudi za kumaliza uvamizi na ukaliaji wa Lebanon na utawala wa Kizayuni.