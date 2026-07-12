Madai ya shirika la kigaidi CENTCOM: Mlango wa Hormuz uko wazi!

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, saa chache zilizopita Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu lilitangaza kwamba kutokana na ukiukaji wa usitishaji vita na magaidi wa Marekani katika Mlango wa Hormuz, mkondo huo wa maji umefungwa.

Kwa mujibu wa shirika la habari la Al Jazeera, Kamandi Kuu ya vikosi vya kigaidi vya Marekani inayojulikana kama CENTCOM katika taarifa yake ilidai kwamba Mlango wa Hormuz uko wazi!

Kulingana na tangazo la shirika hilo la habari, Kamandi Kuu ya vikosi vya kigaidi vya Marekani katika eneo hilo bila kurejelea haki ya mamlaka ya Tehran juu ya mkondo huo wa maji wa kimataifa, katika suala hilo ilidai: "Mlango wa Hormuz uko wazi kwa meli zote zinazokusudia kupita kihalali katika mkondo huu wa maji wa kimataifa. Vikosi vyetu vimewekwa na viko tayari kuhakikisha kuendelea kwa uhuru wa usafiri wa baharini licha ya vitendo vya uadui na visivyo na sababu vya Iran."

Shirika la kigaidi CENTCOM katika kuendelea kwa taarifa hii ambayo ni ya matumizi ya ndani zaidi na imetolewa kwa lengo la kufunika athari za gharama kubwa za kuleta ukosefu wa usalama katika Mlango wa Hormuz, ilidai: "Iran haidhibiti Mlango wa Hormuz na usafiri wa meli unaendelea. Katika siku 7 zilizopita, zaidi ya meli 140 zimepita Mlango wa Hormuz!"

Hili linatokea wakati uwepo wa kijeshi wa magaidi wa Marekani katika eneo hilo unavuruga usalama katika mlango huo na kuleta kutokuwa na utulivu.

Matukio ya hivi karibuni katika uhusiano kati ya Iran na Marekani yameonyesha tena kwamba jalada la uhusiano wa nchi mbili bado liko katika hatua nyeti na tata; mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya maeneo ndani ya ardhi ya Iran pia yamekuwa mwanzo wa duru mpya ya mvutano wa kijeshi na kisiasa kati ya nchi hizo mbili. Hatua ambapo wakati huo huo dalili za kuendelea kwa njia ya kidiplomasia zinaonekana, na kwa upande mwingine, mienendo ya kisiasa na kiusalama imeongeza utata. Hali hii imejitokeza wakati matamko ya hivi karibuni ya Donald Trump kuhusu mchakato wa mwingiliano na Iran, badala ya kutoa picha wazi ya siku zijazo, yamezua maswali mapya kuhusu mkakati halisi wa Washington.