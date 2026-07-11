Msaada wa watu wa Yemen kwa Iran na shukrani kwa ushiriki wa mamilioni katika mazishi ya kiongozi mshahidi

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, maelfu ya watu wa Yemen katika uwanja wa Sabain huko Sanaa na majimbo mengine ya nchi hiyo walishiriki katika maandamano «Kuunga mkono tamko la vikosi vya silaha vya Yemen.»

Katika tamko la mwisho la maandamano ya watu wa Yemen kuunga mkono vikosi vya silaha vya nchi yao, imesemwa: «Tunatangaza msaada wetu kamili kwa tamko la vikosi vya silaha vya Yemen na tunaliona kama haki halali na jibu kwa dhuluma inayowafanywa watu wa Yemen. Tunasisitiza kwamba hatutakubali kuzingirwa kwa viwanja vya ndege na bandari za Yemen na muungano wa Saudia-Amerika, na kila uvamizi au ukiukaji wa anga ya nchi yetu utapata jibu la kweli.»

Watu wa Yemen, ambao pamoja na bendera ya nchi yao, walibeba pia bendera za nchi za «mhimili wa upinzani» ambazo ni Iran, Lebanon, Hizbullah na Iraq, waliongeza: «Tunatangaza mshikamano wetu kamili na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na tunalaani vitendo vya Marekani ambavyo havizingatii ahadi na makubaliano yoyote. Tunashukuru kwa umoja na mshikamano wa watu wa Iran na ushiriki wao wa mamilioni katika sherehe ya mazishi ya Ayatollah Seyyed Ali Khamenei.»

Katika sehemu nyingine ya tamko hili, inasisitizwa kuendelea kwa fomula ya «umoja wa nyanja,» uratibu kamili na «mhimili wa upinzani» unaojumuisha Palestina, Lebanon, Iran, Iraq na Yemen, na utayari wa kukabiliana na kuzidisha kwa mvutano wowote, pamoja na kujitoa kwa watu wa Yemen katika njia ya uhuru na kuunga mkono malengo ya Ummah wa Kiislamu, hasa suala la Palestina.

Katika tamko la mwisho la maandamano haya, pia kuna wito kwa watu wa Yemen kaskazini na kusini mwa nchi kuungana ili kukabiliana na wavamizi, kuikomboa ardhi yote ya Yemen, kuchukua tena rasilimali za kitaifa, na kufikia uhuru na kujitegemea.