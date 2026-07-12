CENTCOM yaripoti wimbi jipya la uvamizi wa Marekani dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Kamandi Kuu ya Marekani (CENTCOM) katika ukurasa wake ilithibitisha kwamba vikosi vya nchi hiyo saa 7:15 jioni kwa saa ya mashariki ya Marekani, zilianza raundi ya tatu ya mashambulizi yao dhidi ya Iran katika wiki hii.

Taasisi hiyo ilidai kwamba hatua hii ilifanywa baada ya Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu kushambulia meli ya makontena "MV GFS Galaxy" yenye bendera ya Kupro iliyokuwa ikipitia Mlango wa Hormuz.

CENTCOM ilidai kwamba meli hiyo kutokana na moto ndani ya meli na uharibifu mkubwa kwenye chumba cha injini, haikuweza kuendelea na safari yake.

Kulingana na madai ya taarifa hiyo, mmoja wa wafanyakazi wa raia wa meli pia amepotea.

Kamandi Kuu ya Marekani pia ilidai kwamba Iran baada ya kuwajibishwa kwa mashambulizi ya awali dhidi ya meli za biashara, ilipata fursa nyingine ya kuonyesha kuzingatia "maelewano," lakini tena ilishindwa kutekeleza ahadi hiyo.

CENTCOM haikuchapisha maelezo zaidi kuhusu malengo na upeo wa mashambulizi mapya ya Marekani.

Mwitikio wa Waziri wa Vita wa Marekani kwa uvamizi wa nchi yake dhidi ya Iran

Waziri wa Vita wa Marekani alijibu uvamizi mpya wa nchi yake dhidi ya Iran.

Pete Hegseth kwa kuchapisha tweet kwa kujibu taarifa ya CENTCOM, katika maneno yasiyo na msingi alidai: "Iran ilifanya chaguo baya. Sasa wao [Wairani] wanalipa gharama yake."

Madai ya afisa wa Marekani kuhusu maelezo ya uvamizi dhidi ya Iran

Afisa mwingine wa Marekani katika mazungumzo na Axios alidai: "Mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran yanajumuisha mashambulizi dhidi ya tovuti za rada, maghala ya makombora na ndege zisizo na rubani na majukwaa yao ya kurushia."