Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Itamar Ben-Gvir, Waziri wa Usalama wa Ndani wa utawala wa Kizayuni, leo kwa kuchapisha ujumbe kwenye mitandao ya kijamii alijibu haraka habari ya kifo cha Lindsey Graham, seneta wa Marekani wa chama cha Republican aliyekuwa akiunga mkono utawala huu.

Katika ujumbe huo, alionyesha masikitiko yake na kusema: "Leo Israel imepoteza mmoja wa marafiki zake wakubwa."

Inastahili kumbukwa kwamba Graham alikuwa mmoja wa maseneta wakali wanaochukia Iran, ambaye alikuwa na misimamo ya kivita dhidi ya Gaza, Hezbollah, Hamas, Iran na Urusi.

Mwitikio wa waziri wa Israel kwa kifo cha seneta wa Marekani anayechukia Iran

Katika suala hili, Yitzhak Herzog, mkuu wa utawala wa Kizayuni, alisema: "Seneta Graham alikuwa kiongozi wa kweli wa ushirikiano kati ya Marekani na Israel. Nilishtushwa na moyo wangu kuvunjika kwa kifo cha Seneta Graham!"

Yisrael Katz, waziri wa vita wa utawala huu, pia aliandika: "Nina huzuni kubwa kwa kifo cha Seneta Lindsey Graham, rafiki wa kweli wa Israel na mmoja wa wafuasi wake hodari na thabiti zaidi."

Mwitikio wa Wazayuni kwa kifo cha seneta wa Marekani anayechukia Iran

Gideon Sa'ar, waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Kizayuni, alisema: "Ungwaji mkono wa Graham kwa Tel Aviv na usalama wetu ulikuwa mkubwa. Tumepoteza rafiki mkubwa."

Naftali Bennett, waziri mkuu wa zamani wa utawala wa uvamizi, aliandika: "Niliguswa sana kusikia habari ya kifo cha rafiki yangu Seneta Lindsey Graham. Amerika imepoteza mzalendo mwaminifu na Israel imepoteza mmoja wa marafiki zake wakubwa. Lindsey alisimama kwa ujasiri pamoja na Israel wakati wa nyakati zetu nyeusi zaidi."

Yair Lapid, kiongozi wa upinzani katika utawala wa Kizayuni, kwa kuchapisha ujumbe aliandika: "Lindsey Graham kwanza kabisa alikuwa rafiki. Ucheshi wake na nguvu zake vitakosekana sana! Alikuwa na kujitoa kwa kina kwa watu wetu na maono safi kwa Mashariki ya Kati yenye usalama na amani!"