Pakistan: Tumejitolea kuunga mkono kufikia amani ya kudumu katika eneo hilo

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Al Jazeera, Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan leo Jumapili, kufuatia vitendo vya hivi karibuni vya Marekani vya kuleta mvutano katika eneo hilo kwa uvamizi dhidi ya maeneo katika ardhi ya Iran, ilitoa taarifa ikisema: "Tunafuatilia kwa wasiwasi mkubwa matukio ya hivi karibuni ambayo yanazidisha mvutano wa kikanda."

Katika taarifa iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan kuhusu suala hili imesema: "Tumejitolea kutoa msaada kamili kwa ajili ya kufikia amani na utulivu wa kudumu katika eneo hilo kupitia mazungumzo na diplomasia. Islamabad inathibitisha tena msaada wake kwa mamlaka na uadilifu wa eneo la nchi zote za kindugu katika eneo hilo."

Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan iliongeza: "Tunatoa wito kwa pande zote mbili (Iran na Marekani) kujizuia, kuchukua hatua za kupunguza mvutano na kutekeleza majukumu yao kulingana na maelewano."

Matukio ya hivi karibuni katika uhusiano kati ya Iran na Marekani yameonyesha tena kwamba jalada la uhusiano wa nchi mbili bado liko katika hatua nyeti na tata; mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani dhidi ya maeneo ndani ya ardhi ya Iran pia yamekuwa mwanzo wa duru mpya ya mvutano wa kijeshi na kisiasa kati ya nchi hizo mbili. Hatua ambapo wakati huo huo dalili za kuendelea kwa njia ya kidiplomasia zinaonekana, na kwa upande mwingine, mienendo ya kisiasa na kiusalama imeongeza utata. Hali hii imejitokeza wakati matamko ya hivi karibuni ya Donald Trump kuhusu mchakato wa mwingiliano na Iran, badala ya kutoa picha wazi ya siku zijazo, yamezua maswali mapya kuhusu mkakati halisi wa Washington.

Trump katika siku zilizopita, kwa upande mmoja ameashiria kumalizika kwa usitishaji vita, na kwa upande mwingine amezungumza juu ya kuendelea kwa mazungumzo; misimamo ambayo kwa mtazamo wa wengi inaonyesha mbinu mbili katika siasa ya Marekani. Uwili huu umeonekana hapo awali dhidi ya Iran; kwa namna ambayo Washington daima imejitahidi, wakati huo huo kwa kuhifadhi njia za mazungumzo, kutumia zana za shinikizo za kisiasa, kiuchumi na kiusalama ili kuongeza nguvu yake ya kujadili.