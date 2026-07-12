Ikiendeleza siasa za kuingilia; Marekani yatishia tena Cuba

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA kwa kunukuu Novosti, Waziri wa Mambo ya Nje wa Marekani Marco Rubio alihutubia maafisa wa Cuba akidai kwamba nchi hiyo inapaswa kubadilisha mwelekeo wake wa kisiasa kabla haijachelewa.

Alisema kwa sauti ya vitisho: "Marekani itatumia zana zote zilizopo kukabiliana na vitisho vinavyotokana na mfumo unaotawala Cuba dhidi ya usalama wetu wa kitaifa."

Rubio aliendelea kwa maneno ya kukwea akidai kwamba Marekani inatengeneza mageuzi ya kiuchumi na kisiasa nchini Cuba ili kuleta mustakabali bora kwa nchi hiyo!

Hili linatokea wakati serikali ya Marekani kupitia kizuizi cha mafuta cha Cuba inazidisha hali ya kibinadamu nchini humo na kusababisha uhaba wa mafuta na kukatika kwa umeme nchini kote. Trump pia hapo awali alitishia Cuba kwa shambulio la kijeshi.