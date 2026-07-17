Kuelezwa kwa wasiwasi wa Shirika la Nishati Duniani kuhusu Usalama wa Nishati

Kwa mujibu wa shirika la habari la Abna, Fatih Birol Alhamisi katika mkutano ulioandaliwa na taasisi ya fikra ya Baraza la Mahusiano ya Kigeni huko Washington, alisema: «Usalama wa mafuta bado ni suala muhimu. Ikiwa hali haitaboreka katika wiki chache zijazo, tunapaswa kuwa na wasiwasi. Mimi pia nina wasiwasi.»

Birol aliongeza kwamba licha ya ongezeko kubwa la bei ya nishati, mambo kadhaa yamepunguza ongezeko hili. Hayo yanajumuisha akiba ya China ambayo kabla ya vita ilikuwa zaidi ya bilioni 1 ya mapipa ya mafuta, uokoaji wa mafuta kupitia kuongezeka kwa matumizi ya magari ya umeme na usafiri wa umma, na kuachiliwa kwa hadi mapipa milioni 400 ya mafuta kwa uratibu na Shirika la Nishati Duniani.

Aliposema kwamba vita dhidi ya Iran ni usumbufu mbaya zaidi wa nishati katika historia, alisisitiza kwamba marekebisho haya «hayawezi kudumu milele.»

Birol pia alirejelea ongezeko la uzalishaji wa mafuta na Marekani ambayo ndiyo nchi inayozalisha mafuta na gesi nyingi zaidi duniani, na kusisitiza: «Ongezeko la uzalishaji wa Marekani ni jambo zuri sana. Marekani imeongeza uzalishaji wa mafuta ghafi kwa milioni 1, milioni 2 mapipa, lakini haiwezi kuongeza uzalishaji wa mafuta ghafi kwa mapipa milioni 10 kwa siku.»

Mkurugenzi Mtendaji wa Shirika la Nishati Duniani alisema kwamba mgogoro wa usambazaji wa mafuta na gesi umeathiri uchumi wa dunia nzima, lakini kwa namna isiyolingana.

Birol alisema kwamba «hasia Asia» ndiyo iliyoathirika zaidi na hali hii kwa sababu «ilipata asilimia 80 hadi 90 ya nishati hii kupitia Mlango wa Hormuz.»

Aliongeza kwamba Japan na Korea Kusini zimeathirika, lakini nchi zinazoendelea zikiwemo Pakistan, Bangladesh na India ndizo zilizoathirika zaidi.

Birol pia alielekeza kwenye hatari zinazowezekana za kiafya kwa watu katika nchi zinazoendelea, hasa wanawake, ambao wamegeukia nishati mbadala ya kupikia ikiwemo samadi na kuni zenye kutoa gesi hatari zaidi, kwa sababu bidhaa za mafuta hazikuweza kumudu.