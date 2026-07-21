Muda ambapo ufisadi wa Amerika katika eneo hili unaendelea, Mlango wa Hormuz umefungwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya IRGC katika taarifa yake ilisema: meli mbili za mafuta zilizokiuka sheria, zikiwa na nia ya kupita njia isiyo salama kusini mwa Mlango wa Hormuz, zililipuka na kuanza moto mkubwa na kusimama.

Maandishi ya taarifa ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mvunja madhalimu.

Enyi watu wa Imani na waliosimama wa Irani ya Kiislamu! Kwa kuomba msaada wa Mwenyezi Mungu na kwa kuhamasishwa na nyinyi, watu wenye ufahamu na imara, wanamaji wa Jeshi la Wanamaji la IRGC wanaendelea na jukumu lao la kudhibiti Mlango wa Hormuz.

Saa chache zilizopita, meli mbili za mafuta zilizokiuka sheria, ambazo kwa kudanganywa na jeshi la Amerika linaloua watoto, zilinuia kupita njia hatari kusini mwa Mlango wa Hormuz, zililipuka na kuanza moto mkubwa na kusimama. Vitengo vya uokoaji vinawaondoa wafanyakazi wa meli hizi kutoka eneo hilo.

Jeshi la Wanamaji la IRGC linawatahadharisha tena makampuni ya usafirishaji wa meli: waangalie usalama wa wafanyakazi na meli zao, wasiamini taarifa za uongo za jeshi la Amerika, na waepuke njia zilizochafuliwa na hatari.

Ni wazi kwamba muda ambapo ufisadi wa Amerika unaendelea katika eneo hili, Mlango wa Hormuz umefungwa, na hata tone moja la mafuta na gesi, na hata mfuko mmoja wa mbolea ya kemikali hautasafirishwa kutoka eneo hili.

Operesheni ya adhabu dhidi ya kambi za Amerika zinazovamia, kwa sababu ya ukiukwaji wa baharini, imeanza na ripoti yake itawasilishwa kwenu.