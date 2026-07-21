Iravani: Tunalilaani shambulio la Marekani kwenye kiwanda cha nyuklia cha Darkhovin

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Amir Saeed Iravani, Balozi na Mwakilishi wa Kudumu wa Iran katika UM, Jumatatu kwa saa za eneo hilo katika barua yake kwa Antonio Guterres, Katibu Mkuu wa UM, na Mwenyekiti wa Baraza la Usalama, alisema: Jumuiya ya kimataifa imesisitiza mara kwa mara kwamba mashambulio ya kivita dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani au vitisho vya mashambulio dhidi ya vituo hivi havikubaliki kwa hali yoyote.

Alibainisha: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inaomba Katibu Mkuu wa UM na Baraza la Usalama, bila kuchelewa na bila ubaguzi au viwango viwili, kutekeleza majukumu yao kulingana na Mkataba wa UM na kulaani waziwazi shambulio la kivita la Marekani dhidi ya kiwanda cha nyuklia cha Darkhovin kilicho chini ya ulinzi wa Mkataba.