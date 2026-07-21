Mifumo ya makombora ya kambi ya Arifjan nchini Kuwait ilishambuliwa

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya Jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika taarifa yake ilitangaza kwamba mifumo ya makombora ya HIMARS ya jeshi la kigaidi la Marekani iliyoko kambi ya Arifjan nchini Kuwait imeshambuliwa.

Maandishi ya taarifa hii ni kama ifuatavyo:

Kwa kujibu mashambulio ya makombora ya shetani mkubwa dhidi ya maeneo ya nchi yetu, saa chache zilizopita na katika awamu ya kumi na nane ya operesheni "Radi", vikosi vya nchi kavu vya Jeshi kwa kutumia makombora ya ardhi hadi ardhi vilishambulia mifumo ya makombora ya HIMARS ya jeshi la kigaidi la Marekani iliyoko kambi ya Arifjan nchini Kuwait.

HIMARS ni mfumo wa makombora unaohamishika wenye uwezo wa kuhamia haraka dhidi ya malengo ya ardhi. Kushambuliwa kwake kunasababisha uharibifu kwa tabaka za mashambulizi na ulinzi na kupunguza nguvu ya makombora ya adui katika uhalifu wake wa kijeuri.