Pezeshkian: Hakuna nguvu itakayoweza kuizuia taifa la Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, mkutano wa kukagua maendeleo ya utekelezaji wa mpango wa utawala unaozingatia mitaa na misikiti ulifanyika kwa kuwepo kwa Masoud Pezeshkian, Rais, katika eneo la Chahardange la mji wa Islamshahr.

Pezeshkian alisema kuwa upana wa mtazamo na undani wa mawazo ni muhimu kwa mafanikio katika utawala, na alisema: kadri mtazamo wa wasimamizi na wanaharakati wa kijamii ulivyo mpana, ndivyo uwezekano wa kuvutia ushiriki wa tabaka pana za jamii utakavyokuwa mkubwa, lakini ikiwa mitazamo ni finyu na ya muda mfupi, kufikia malengo makubwa hakutawezekana.

Rais, akirejelea hali maalum ya nchi, aliongeza: leo maadui wanajitahidi kwa nguvu zote kukomesha mwendo wa taifa la Iran katika njia ya maendeleo, lakini ikiwa azimio la kitaifa litaundwa, hakuna nguvu itakayoweza kuizuia taifa hili.

Pezeshkian alisisitiza: sote lazima tujitahidi kuiongoza nchi kupitia hali ya sasa kwa heshima, nguvu na fahari, na tusikubali kamwe kwamba Iran ibaki nyuma katika njia ya maendeleo ya kimataifa. Ikiwa wasiwasi huu utageuka kuwa imani ya pamoja, njia za kuutekeleza zitatokea yenyewe.

Rais alitaja umakini katika kubuni muundo, mgawanyo wa kazi, mipango na kuratibu shughuli kuwa ni nguvu za mpango uliotekelezwa katika Chahardange, na akaongeza: bila shaka, baadhi ya hatua bado zinategemea uwezo wa nje, wakati matatizo mengi yanaweza kutatuliwa kwa kutumia uwezo wa mtaa huo huo na uwezo wa watu.