Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, Idara ya Mahusiano ya Umma ya IRGC katika taarifa yake ilitangaza uondoaji wa rada katika eneo kwa kuendeleza "Usiku Mweusi" wa mifumo na rada za Marekani.

Maandishi ya taarifa ya IRGC ni kama ifuatavyo:

Enyi watu wema na waheshimiwa wa Irani ya Kiislamu! Kwa dua zenu njema katika sherehe za kuadhimisha mateso ya Imam Hussein (amani iwe juu yake), wana wa kishujaa wa Iran mwenye nguvu waliwapiga maadui waliolegea mapigo makali, na kwa kuendeleza "Usiku Mweusi" kwa rada na mifumo ya ulinzi wa anga ya Marekani katika eneo, walishambulia na kuharibu katika kambi ya Ahmad al-Jaber nchini Kuwait rada moja ya tahadhari ya mapema, mfumo mmoja wa rada ya ulinzi wa makombora, rada moja ya FPS117, mfumo mmoja wa ulinzi wa anga wa Patriot, na mfumo wa mawasiliano ya satelaiti unaohusiana na ulinzi wa anga unaomilikiwa na jeshi la kigaidi la Marekani linaloua watoto.

Kwa uondoaji huu wa rada, adui anapaswa kujiandaa kwa mashambulio makubwa zaidi na makali zaidi ya mawimbi ya ndege zisizo na rubani na makombora.