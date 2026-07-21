Pentagon: Wanajeshi 100 wa Marekani wamejeruhiwa tangu kuanza kwa vita mpya dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA likinukuu Al-Jazeera, msemaji wa Pentagon alikiri kwamba tangu tarehe 7 Julai 2026, karibu wanajeshi 100 wa Marekani wamejeruhiwa kwa viwango tofauti.

Msemaji huyu wa Pentagon, akidai kwamba "asilimia 96 ya waliojeruhiwa wamerejea kazini", alikiri kwamba majeruhi mengi yalitokana na mtikiso wa ubongo wa kiwango kidogo.

Wakati huo, shirika la habari la Associated Press lilikiri kuwa idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa katika vita dhidi ya Iran imeongezeka hadi 17.

Wizara ya Vita ya Marekani pia ilikuwa imetangaza kwamba idadi ya waliojeruhiwa miongoni mwa wanajeshi wa nchi hiyo kufuatia uvamizi dhidi ya Iran tangu mwaka jana imeongezeka hadi 427.

Kabla ya hapo, Kamandi Kuu ya jeshi la kigaidi la Marekani ilikiri kwamba baada ya mashambulio ya Iran dhidi ya kambi ya Muwaffaq as-Sulti nchini Jordan, wanajeshi 2 wa Marekani waliuawa na mmoja kutoweka.