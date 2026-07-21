Afisa wa Marekani alidai uwezekano wa kuanza tena vita kamili ya Washington dhidi ya Tehran

Kwa mujibu wa shirika la habari la ABNA, maafisa kadhaa wa Marekani katika mazungumzo na Fox News walidai: ikiwa Donald Trump atatoa amri ya kuanza tena operesheni kubwa za kijeshi dhidi ya Iran, operesheni hizi zitakuwa pana na kali zaidi kuliko mashambulio ya sasa.

Afisa mwingine wa Marekani katika mazungumzo na kituo hiki alidai: kuwekwa kwa ndege za kivita zaidi na vifaa vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati ni hatua ya maandalizi, na uamuzi wa mwisho katika suala hili unategemea amri ya Rais wa Marekani.

Afisa huyu wa Marekani aliongeza kwenye madai yake: ikiwa Trump ataamua kupanua kwa kiasi kikubwa vita dhidi ya Iran, kuna uwezekano wa Israel kushiriki katika operesheni hii.

Afisa huyu wa Marekani alisema: Marekani tangu Julai 7 haijafanya mashambulio karibu na Tehran au dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, lakini ikiwa itarejea kwenye operesheni kubwa za kijeshi, utaratibu huu unaweza kubadilika.

Kwa upande mwingine, afisa mwingine wa Marekani ambaye jina lake halikutajwa, katika mazungumzo na Al-Jazeera alidai: mtazamo wa sasa wa Trump ni kwamba Iran ilipe gharama ya "kiuki cha mkataba wa maelewano".

Afisa huyu pia alitangaza kwamba Rais wa Marekani anatarajia kumwajibisha Iran kwa yale anayoyaita "vitendo vya ugaidi vinavyoendelea katika Mlango wa Hormuz" na pia mauaji ya hivi karibuni ya wanajeshi kadhaa wa Marekani.

Aliendelea kudai: mashambulio ya Marekani dhidi ya Iran yataendelea hadi Trump atakapofanya uamuzi mwingine.

Hata hivyo, afisa huyu wa Marekani katika kauli inayopingana na maneno yake ya hivi karibuni alidai kwamba mazungumzo kati ya Marekani na Iran bado yanaendelea.