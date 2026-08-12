Moscow na Tehran Zafanya Mashauriano ya Kuimarisha Ushirikiano katika Usalama wa Kimataifa

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA- Wajumbe kutoka Wizara za Mambo ya Nje za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Shirikisho la Urusi wamefanya mkutano mjini Moscow kwa lengo la kujadili na kuimarisha ushirikiano katika eneo la usalama wa kimataifa.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran (IRNA), mashauriano hayo yalijikita katika masuala mbalimbali yanayohusiana na usalama wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na udhibiti wa silaha, upokonyaji wa silaha na kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.

Katika mkutano huo, ujumbe wa Iran uliongozwa na Mohammad Hassan-Najjad Birkouhi, Mkurugenzi Mkuu wa Idara ya Amani na Usalama wa Kimataifa katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran.

Upande wa Urusi uliwakilishwa na Oleg Postnikov, Mkurugenzi wa Idara ya Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia na Udhibiti wa Silaha katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi.

Pande hizo mbili zilifanya mashauriano kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na usalama wa kimataifa, huku zikijadili njia za kuimarisha uratibu na ushirikiano kati ya Tehran na Moscow katika maeneo hayo.

Mazungumzo hayo yanaonyesha kuendelea kwa mashauriano ya kidiplomasia kati ya Iran na Urusi kuhusu masuala muhimu ya kimataifa, hususan yale yanayohusu amani, usalama wa kimataifa, udhibiti wa silaha na kuzuia kuenea kwa silaha za nyuklia.