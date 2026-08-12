Pakistan: Ziara ya Waziri wa Mambo ya Ndani Tehran Kulenga Kuimarisha Amani na Usalama wa Kikanda

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan, Tahir Andrabi, amesema Islamabad inaendelea na juhudi zake za kusaidia kurahisisha mawasiliano kati ya pande zinazohusika katika mazungumzo, kwa lengo la kupunguza mvutano na kuzirejesha pande hizo katika meza ya mazungumzo.

Andrabi amesema ziara ya Waziri wa Mambo ya Ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, nchini Iran inafanyika katika mfumo wa kuendeleza mashauriano kati ya Islamabad na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kwa lengo la kuimarisha uhusiano wa pande mbili na ushirikiano katika masuala ya usalama.

Akizungumza Jumatano katika mkutano wake wa kila wiki na waandishi wa habari mjini Islamabad, msemaji huyo amesema Pakistan inaendelea kuwasiliana na nchi zote ndugu katika eneo, ikiwemo pande zinazohusiana na Mkataba wa Maelewano wa Islamabad.

Amesisitiza kuwa juhudi za Pakistan zimejikita katika kupunguza mvutano, kuwezesha mawasiliano na kurejesha pande zinazohusika katika meza ya mazungumzo, kwa lengo la kufikia suluhisho la amani.

Kwa mujibu wa Andrabi, Pakistan inaona umuhimu wa kuendeleza mashauriano na nchi za eneo, hususan Iran, ili kuchangia katika kuimarisha amani na utulivu wa kikanda.

Aidha, ziara ya Naqvi nchini Iran inalenga kuendeleza mawasiliano ya ngazi ya juu kati ya Islamabad na Tehran, pamoja na kujadili namna ya kuimarisha zaidi uhusiano wa nchi hizo mbili katika nyanja za usalama na masuala ya kikanda.

Pakistan imeeleza kuwa inaendelea kutumia juhudi za kidiplomasia kusaidia kupunguza mvutano na kuhimiza mazungumzo, ikilenga kuweka mazingira bora ya kufikia amani na utulivu wa kudumu katika eneo.