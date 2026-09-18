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Iran Yalaani Vikali Shambulio la Kigaidi Lililolenga Msikiti Nchini Pakistan

18 Septemba 2026 - 23:27
Msimbo wa Habari: 1867110
Iran Yalaani Vikali Shambulio la Kigaidi Lililolenga Msikiti Nchini Pakistan

Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, amelaani vikali shambulio la kigaidi lililolenga msikiti katika mji wa Kohat, Pakistan. Shambulio hilo limetokea wakati wa Swala ya Ijumaa na kusababisha vifo na majeruhi kwa makumi ya watu. Iran imetoa salamu za rambirambi kwa familia za waathirika, Serikali na wananchi wa Pakistan.

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baghaei, amelaani vikali shambulio la kigaidi lililotokea nchini Pakistan na kulenga msikiti uliopo karibu na kituo cha polisi katika mji wa Kohat, katika mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa.

Shambulio hilo lilitokea wakati wa kuswali Swala ya Ijumaa, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, limesababisha vifo na majeruhi kwa makumi ya watu.

Baghaei ameeleza kulaani kwake kwa nguvu tukio hilo la kigaidi, huku akitoa salamu za pole na rambirambi kwa familia za waathirika wa shambulio hilo.

Aidha, ametoa rambirambi kwa Serikali na wananchi Waislamu wa Pakistan, akisisitiza mshikamano na nchi hiyo ambayo ni jirani na Iran.
Shambulio hilo dhidi ya waumini wakati wa ibada ya Swala ya Ijumaa limeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa maeneo ya ibada na raia nchini Pakistan.

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