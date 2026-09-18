Iran Yalaani Vikali Shambulio la Kigaidi Lililolenga Msikiti Nchini Pakistan

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Ismail Baghaei, amelaani vikali shambulio la kigaidi lililotokea nchini Pakistan na kulenga msikiti uliopo karibu na kituo cha polisi katika mji wa Kohat, katika mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa.

Shambulio hilo lilitokea wakati wa kuswali Swala ya Ijumaa, ambapo kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, limesababisha vifo na majeruhi kwa makumi ya watu.

Baghaei ameeleza kulaani kwake kwa nguvu tukio hilo la kigaidi, huku akitoa salamu za pole na rambirambi kwa familia za waathirika wa shambulio hilo.

Aidha, ametoa rambirambi kwa Serikali na wananchi Waislamu wa Pakistan, akisisitiza mshikamano na nchi hiyo ambayo ni jirani na Iran.

Shambulio hilo dhidi ya waumini wakati wa ibada ya Swala ya Ijumaa limeongeza wasiwasi kuhusu usalama wa maeneo ya ibada na raia nchini Pakistan.