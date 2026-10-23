Sanaa imeionya Riyadh kuhusu matokeo ya kulenga makabila ya Yemen: Uwanja wa ndege wa Dammam nao uko chini ya mashambulizi

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul Bayt -ABNA- Vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vilifanya operesheni nne za kijeshi kwa kutumia makombora ya balistiki na ndege zisizo na rubani (drones), ndani kabisa ya eneo la Saudi Arabia, kufuatia mashambulizi makali ya anga ya Saudi Arabia katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Yemen.

Kwa mujibu wa vikosi hivyo, mojawapo ya malengo makuu ya operesheni hizo ilikuwa Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Fahd katika jiji la Dammam. Maafisa wa Saudi Arabia wameripoti vifo vya watu wawili na kujeruhiwa kwa wengine kadhaa.

Kwa mujibu wa gazeti la Lebanon la Al-Akhbar, Brigedia Jenerali Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya Wanajeshi wa Yemen, alisema operesheni ya kwanza ya kulipiza mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia ililenga jengo la Wizara ya Ulinzi mjini Riyadh, na kombora lilipiga moja kwa moja.

Operesheni ya pili ililenga Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa King Fahd katika jiji la Dammam na kusababisha usumbufu katika shughuli za usafiri wa anga.

Aliongeza kuwa operesheni ya tatu ililenga kituo cha kampuni ya mafuta ya Aramco katika jiji la Yanbu, na kusababisha moto katika eneo hilo. Katika operesheni ya nne, Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Abha ulilengwa.

Kwa upande mwingine, Mamlaka ya Usafiri wa Anga wa Saudi Arabia ilithibitisha kuwa watu wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa katika shambulio lililolenga uwanja wa ndege wa Dammam.

Yemen yaongeza orodha ya malengo ya kijeshi

Chanzo kimoja cha kijeshi chenye taarifa katika jiji la Sanaa kiliiambia gazeti la Al-Akhbar kuwa shambulio la Alhamisi dhidi ya jengo la Wizara ya Ulinzi ya Saudi Arabia, lililotekelezwa kwa makombora kadhaa ya balistiki, lilikuwa sehemu ya mpango wa kupanua orodha ya malengo ya kijeshi.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, malengo mapya kadhaa yameongezwa kwenye orodha hiyo, yakiwemo makumi ya maeneo mapya.

Chanzo hicho kilieleza kuwa vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vilifanya tathmini ya operesheni zote zilizotekelezwa katika kipindi cha siku 100 za awamu ya sasa ya kuongezeka kwa mvutano. Awamu hiyo ilianza tarehe 20 Julai iliyopita, na katika kipindi hicho malengo mapya na nyeti yaliongezwa kwenye orodha ya malengo ya kijeshi.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, malengo mapya yanajumuisha vyombo vya ujasusi na vituo vya data za kijeshi vinavyohusishwa na Marekani na Israel. Aidha, miundombinu ya kiuchumi na kijeshi katika maeneo mbalimbali ya Saudi Arabia imeongezwa kwenye orodha hiyo.

Yemen yaionya Saudi Arabia kuhusu kulenga mikusanyiko ya makabila

Wakati mashambulizi yakiendelea, Brigedia Jenerali Yahya Saree aliionya Saudi Arabia kwamba ikiwa itatekeleza vitisho vyake vya kulenga mikusanyiko ya makabila katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Yemen, vikosi vya Yemen vitatumia njia pana zaidi za kijeshi ambazo, kwa mujibu wake, havikukusudia kuzitumia mwanzoni.

Msemaji huyo alisisitiza kuwa tishio la Saudi Arabia la kulenga makabila ya Yemen halitakosa jibu. Alionya kwamba matokeo ya hatua hiyo yanaweza kuwa mabaya sana na yasiyotabirika.

Siku mbili kabla ya hapo, Wizara ya Ulinzi ya serikali ya Aden inayoungwa mkono na Saudi Arabia ilitoa taarifa ya kuonya dhidi ya kufanyika kwa mikusanyiko yoyote ya kikabila katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Yemen. Wizara hiyo ilitishia kwamba mikusanyiko yote ya aina hiyo ingelengwa na mashambulizi ya anga.

Chanzo kimoja cha kikabila mjini Sanaa kiliiambia Al-Akhbar kuwa tishio la Wizara ya Ulinzi ya serikali ya Aden lilitolewa kwa maagizo ya Saudi Arabia. Chanzo hicho kililitaja tamko hilo kuwa sawa na tangazo la vita dhidi ya makabila ya Yemen, na kusema kuwa makabila katika majimbo, wilaya na maeneo mbalimbali ya mapambano yatajibu tishio hilo.

Chanzo hicho kiliongeza kuwa idadi ya wapiganaji wa akiba wa makabila katika maeneo yanayodhibitiwa na serikali ya Yemen inazidi wapiganaji milioni moja, na kwamba wapiganaji hao watashiriki katika mapigano yajayo.

Makabila yaunga mkono serikali ya Yemen

Wakati huohuo, makabila katika jiji la Sanaa, jimbo la Sanaa na majimbo mengine kadhaa yanayodhibitiwa na serikali ya Yemen yalifanya mikusanyiko yenye silaha.

Washiriki wa mikusanyiko hiyo walipinga mashambulizi ya Saudi Arabia na kutangaza kuunga mkono operesheni za kijeshi zinazofanywa ndani ya eneo la Saudi Arabia, pamoja na mapambano katika maeneo ya ndani ya Yemen.

Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa vitisho vya Saudi Arabia dhidi ya makabila ya Yemen, licha ya makabila hayo kuwa na silaha na vifaa vya kijeshi vinavyolinganishwa na uwezo wa serikali, vinaonyesha kushindwa kwa juhudi za Riyadh za kujipenyeza katika mifumo ya kikabila ya majimbo yanayodhibitiwa na serikali ya Yemen.

Kwa mujibu wa wachambuzi hao, vitisho vya hivi karibuni pia vinaashiria msimamo wa kulipiza kisasi dhidi ya mfumo wa kikabila. Wafuasi wa Saudi Arabia wanayashutumu baadhi ya makabila hayo kwa kushirikiana na serikali ya Yemen na kuvuruga operesheni kadhaa za kijeshi zilizoongozwa na Riyadh dhidi ya Sanaa.

Mapambano ya Taiz: muda wa saa 72 watolewa kwa vikosi vinavyoiunga mkono Saudi Arabia

Katika maeneo ya mapambano ya Taiz, maafisa wa eneo wanaohusishwa na serikali ya Yemen walitoa muda mpya wa saa 72 kwa vikosi vinavyoiunga mkono Saudi Arabia kujisalimisha.

Maafisa hao walisisitiza kuwa uamuzi wa kutoa msamaha wa jumla kwa wapiganaji wote walio tayari kusitisha vita bado unaendelea kutumika.

Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya makamanda kadhaa wakuu wa kijeshi wanaohusishwa na Saudi Arabia kuondoka katika jiji la Taiz. Miongoni mwao walikuwa Brigedia Jenerali Abdulhakim Dukom, mkuu wa majeshi wa Brigedi ya Tano ya Walinzi wa Rais wa serikali ya Aden inayoiunga mkono Saudi Arabia, na Asim Hamoud al-Asbahi, mwana wa mkuu wa majeshi wa Brigedi ya 145 ya serikali ya Aden na mmoja wa maafisa wake. Waliondoka pamoja na familia zao na watu waliokuwa wameandamana nao.

Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, baadhi ya wanajeshi wanaohusishwa na Saudi Arabia mjini Taiz wameelewa hali ya kijeshi na wameamua kubaki mjini humo huku wakisitisha shughuli zao za kijeshi.

Vyanzo hivyo viliripoti pia mapigano ya hapa na pale katika maeneo kadhaa yanayozunguka na kuingia mjini Taiz, hasa katika maeneo ya magharibi. Maeneo yaliyoathiriwa ni pamoja na viunga vya Uwanja wa Ndege wa Taiz, Barabara ya Al-Thalathin, makao makuu ya Brigedi ya 35, pamoja na maeneo ya Al-Jabali, Uqaqah na Ghurab.

Wakati serikali ya Yemen ikijaribu, kwa msaada wa wapatanishi, kuzuia mapigano yasienee ndani ya Taiz, ndege za kivita za Saudi Arabia zinaendelea kushambulia wilaya ambazo vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vinasema vimezikomboa.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, saa chache baada ya shambulio dhidi ya kituo kimoja cha mahabusu kinachohusishwa na vyombo vya usalama vya serikali ya Yemen katika wilaya ya Jabal Habashi, lililosababisha vifo vya baadhi ya mahabusu, ndege za kivita za Saudi Arabia zilifanya mashambulizi mengine kadhaa ya anga usiku wa siku mbili zilizopita.

Miongoni mwa maeneo yaliyolengwa ni Al-Zukayrah na Al-Masahin katika wilaya ya Al-Shamaytayn, ambako kulifanyika mfululizo wa mashambulizi ya anga.

Israel yaipa Saudi Arabia msaada wa kijasusi katika vita vya Yemen

Chanzo kimoja cha usalama cha Israel kiliiambia tovuti ya Walla kwamba vyombo vya kijasusi vya Israel vinaisaidia jeshi la Saudi Arabia katika mapambano dhidi ya vikosi vya Wanajeshi wa Yemen.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, ushirikiano huo unaongozwa na Kitengo cha 9900 cha Kurugenzi ya Ujasusi wa Kijeshi ya jeshi la Israel. Unahusisha utoaji wa picha za setilaiti, utayarishaji wa ramani na ukusanyaji wa taarifa za picha.

Msaada huo pia unajumuisha kuunda hifadhidata ya malengo, kubainisha maeneo yanayolengwa na mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia na kuyachora kwenye ramani, kutoa tahadhari za mapema, na kupiga picha za maeneo ambako vikosi vya Wanajeshi wa Yemen vimejipanga.

Kwa mujibu wa chanzo hicho, taarifa zinazokusanywa hupitishwa kupitia Marekani.

Chanzo hicho kilidai kuwa utoaji wa taarifa hizo unaweza kuwa na manufaa makubwa kwa Israel, kwa sababu mashambulizi ya Saudi Arabia yanadhoofisha uwezo wa kijeshi wa vikosi vya Wanajeshi wa Yemen, huku Israel ikipata fursa ya kuchunguza kwa karibu silaha na mbinu zao za kivita.

Madai hayo yanatolewa wakati mapigano ya kijeshi na mashambulizi ya anga nchini Yemen yakiendelea. Wakati huohuo, vitisho vya pande zinazohusika kuhusu kulenga maeneo ya kijeshi na mikusanyiko ya makabila vinaongeza hatari ya kupanuka kwa mzozo kati ya pande zinazopigana.