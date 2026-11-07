Sala ya Ijumaa ya Wiki hii Yafanyika Katika Chuo cha Jamiat Al-Mustafa Tanzania, Sheikh Swaleh Abdu-Rahman Asisitiza Haki za Majirani

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (a.s.) – ABNA – Sala ya Ijumaa ya wiki hii imefanyika Ijumaa, Novemba 6, 2026, katika msikiti wa Chuo Kikuu cha Kimataifa cha Al-Mustafa (s.a.w.w.) kilichopo eneo la Mbezi Beach, jijini Dar es Salaam, Tanzania, ikihudhuriwa na wanafunzi wa Hawza ya elimu ya Jamiat Al-Mustafa, walimu pamoja na baadhi ya waumini na majirani wa eneo hilo.

Sala hiyo ya Ijumaa iliongozwa na kutolewa khutuba zake na Hujjatul-Islam Sheikh Swaleh Abdu-Rahman, ambaye katika hotuba zake alisisitiza umuhimu wa kudumisha ujirani mwema na kutekeleza haki za majirani kwa kuzingatia mafundisho ya Qur'ani Tukufu, mwenendo wa Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na mafundisho ya Ahlul-Bayt wake watoharifu (a.s.).

Katika mawaidha yake, Sheikh Swaleh Abdu-Rahman alieleza kuwa ujirani mwema ni miongoni mwa misingi muhimu ya maadili na mafundisho ya Uislamu, ambapo kuheshimiana, kusaidiana, kuhurumiana na kulinda haki za majirani huchangia kuimarisha mahusiano ya kijamii, kueneza upendo na kujenga mazingira yenye amani na utulivu.

Akirejea mafundisho ya Qur'ani Tukufu, hususan aya ya 36 ya Suratul-Nisaa, alisisitiza kuwa Mwenyezi Mungu ameamrisha kufanyiana wema, ikiwa ni pamoja na kuwafanyia wema majirani wa karibu na wale walio mbali. Alibainisha kuwa wema kwa jirani haupaswi kuwekewa mipaka ya tofauti za madhehebu au imani, kwani kila jirani ana haki zinazopaswa kuheshimiwa.

Aidha, alisisitiza mafundisho ya Mtume Muhammad (s.a.w.w.) kuhusu umuhimu wa kuwatendea majirani kwa wema, akiwahimiza waumini kujiepusha na kuwaudhi majirani kwa maneno au vitendo, kuheshimu faragha zao, kuwasaidia wanapokuwa na mahitaji na kudumisha mahusiano mazuri baina yao.

Katika sehemu nyingine ya hotuba zake, alielekeza umuhimu wa kuzingatia mafundisho ya Amirul-Muuminina Imam Ali bin Abi Talib (a.s.) na Maimamu wengine wa Ahlul-Bayt (a.s.), ambao wamehimiza kwa msisitizo mkubwa kuhifadhi haki za majirani na kuwafanyia wema.

Alibainisha kuwa kuheshimu haki za jirani si suala la utamaduni au desturi njema za kijamii pekee, bali ni wajibu wa kimaadili na kidini unaopaswa kudhihirika katika mwenendo wa kila siku wa Muislamu.

Katika kuhitimisha, alisisitiza umuhimu wa kuyatekeleza mafundisho hayo katika maisha ya kila siku kwa kuepuka vitendo vinavyoweza kuwasababishia majirani usumbufu, kuimarisha moyo wa kusaidiana, kuheshimiana na kushirikiana katika kujenga jamii yenye upendo, amani na mshikamano.

Ibada hiyo ya Sala ya Ijumaa ilihudhuriwa na jumla ya watu 140, wakiwemo wanafunzi wa Hawza ya elimu ya Jamiat Al-Mustafa katika eneo la Mbezi Beach, walimu na baadhi ya waumini pamoja na majirani wa eneo hilo.