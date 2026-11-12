Kutoka Rousseau Hadi Karbala: Uchambuzi wa Dhana ya Shahada kwa Mtazamo wa Imam Hussein (as), Imam Khomeini (ra) na Imam Musa Sadr

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kwa nini wanaume na wapiganaji wa Muqawama hufikia daraja ya shahada? Hili ni swali lenye mizizi katika historia na ambalo linaendelea kuibuliwa hadi leo. Limekuwepo daima, na huenda leo nchini Lebanon likawa linajadiliwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Suala hili limekuwa likitumika mara kwa mara katika mijadala ya mabishano na uhasama, kwa lengo la kuvunja moyo wa kujitolea miongoni mwa moja ya makundi makuu nchini humo. Kundi hilo linajiona kuwa na jukumu la kulinda ardhi yake na, kwa mujibu wa haki ya kiasili na ya msingi, kuwafukuza wavamizi na watekaji wote katika ardhi yake, hususan utawala wa Kizayuni.

Kutoka kwa Jean-Jacques Rousseau hadi Karbala

Jean-Jacques Rousseau, mwanafalsafa maarufu wa Ufaransa, anaeleza kujitolea kuwa ni kitendo cha hiari na cha kimaadili ambapo mwanadamu huvuka mipaka ya maslahi yake binafsi na kuweka maisha na uwezo wake katika huduma ya manufaa ya umma. Kitendo hiki hujengwa juu ya hisia ya kuwa sehemu ya jamii na wajibu wa kuilinda jamii ya taifa lake. Pia kinahitaji kuwa tayari kukabiliana na hatari kwa ajili ya kutetea uhuru na uwepo wa jamii hiyo.

Katika urithi wa kidini, Imam wa Tatu wa Mashia, Hussein bin Ali (as), kupitia harakati zake, mapambano yake na shahada yake, alitoa mfano ulio wazi zaidi wa maana ya shahada. Hasa aliposema:

«إنی لا أری الموت إلا سعادة، والحیاة مع الظالمین إلا برما»

“Kwa hakika, sioni kifo isipokuwa kuwa ni furaha, na maisha pamoja na madhalimu isipokuwa kuwa ni fedheha na taabu.”

Vilevile, katika vyanzo vya kihistoria vinavyoaminika, imenukuliwa kutoka kwa Imam Sadiq (as), mwanzilishi wa madhehebu ya Jaafari, kwamba alisema:

«الجهاد واجب مع إمام عادل، ومن قُتل دون ماله فهو شهید»

“Jihadi ni wajibu pamoja na Imamu mwadilifu, na yeyote atakayeuawa akitetea mali yake ni shahidi.”

Miongoni mwa wanafikra wa Kiislamu wa zama za kisasa walioishi katika karne ya ishirini, ambao urithi wao wa kimapinduzi unaendelea kurithishwa na kufundishwa kizazi baada ya kizazi, Ruhullah Khomeini (ra) ana nafasi ya pekee. Anasema:

“Shahada katika njia ya Mwenyezi Mungu haiwezi kupimwa kwa ushindi au kushindwa katika medani za mapambano. Daraja ya shahada ni mwisho wa ibada na safari ya kiroho katika ulimwengu wa maana... Hakika shahada ni heshima ya milele.”

Katika miaka ya sabini, kwa kujitokeza kwa harakati ya Imamu wa Wanyonge, Sayyid Musa Sadr, suala la kusini mwa Lebanon halikuwa tena suala la pembezoni au la watu waliotengwa. Alilibadilisha na kulifanya kuwa suala la kitaifa na kibinadamu; suala linalohusu heshima ya mwanadamu, haki yake ya kuishi na kupata usalama, pamoja na wajibu wa jamii na dola katika kulinda ardhi na mamlaka ya nchi.

Hapa ndipo kauli za Imam Sadr kuhusu shahada zinapopata maana ya kina zaidi. Anasema:

“Mahesabu yanayofanywa kwa kuzingatia mizani ya nguvu za kijeshi na hesabu za faida na hasara, yote huvurugika pale kipengele cha shahada kinapoingia katika medani... Shahada humgeuza mtu kuwa silaha isiyoweza kushindwa na humfanya shahidi kuwa chemchemi inayobubujika, inayotikisa kila kitu na kuamsha mwanadamu, dhamiri yake na uwezo wake kila mahali.”

Vita dhidi ya thamani ya kujitolea nchini Lebanon

Leo nchini Lebanon, vita vya kichaa vimeanzishwa dhidi ya thamani ya kujitolea na kutetea haki. Vita hivi vinalenga urithi wote ambao umeendelea kuhuisha katika dhamiri za Walebanon maana ya kukataa udhalili na kujisalimisha mbele ya uchokozi na uvamizi.

Ni kana kwamba lengo si kujadili tu chaguo la Muqawama — jambo ambalo ni mjadala halali — bali ni kuifanya dhana yenyewe ya kujitolea ionekane haina maana, na kumtambulisha kila mtu anayeona kuwa kutetea ardhi ni wajibu wa kitaifa na kimaadili kuwa ni mzigo kwa jamii, mtu asiye na wajibu wowote kwa jamii hiyo.

Je, mataifa yanaweza kuendelea bila kujitoa na kujitolea?

Kwa sasa, upande wa kifalsafa na kibinadamu wa suala hili unadhihirika zaidi. Je, mataifa yanaweza kuendelea kuwepo bila watoto wake kuwa tayari kujitoa kwa ajili yake? Je, uhuru, mamlaka ya nchi na heshima vinaweza kudumu ikiwa hakuna mtu aliye tayari kuvitetea vinapotishiwa?

Kujitolea si kinyume cha maisha. Bali, katika nyakati maalumu za kihistoria, kunaweza kuwa moja ya masharti ya kuendelea kwa maisha hayo. Mwanadamu hajajenga maisha yake, mataifa yake na jamii zake kwa kuzingatia maslahi binafsi pekee. Haki, uhuru na heshima tunazozifurahia leo hazikuwa zawadi za bure, bali ni matunda ya mapambano na kujitolea kwa watu wengi waliotoa maslahi yao, usalama wao na maisha yao ili wengine waweze kuishi katika mataifa yenye uhuru zaidi, usalama zaidi na haki zaidi.

Kwa msingi huo, shahada katika njia ya kuilinda nchi haipaswi kutafsiriwa kuwa ni kusifu kifo au kudharau maisha. Badala yake, inapaswa kuonekana kama msimamo wa kibinadamu na wa kimaadili unaohusiana na kutetea haki ya jamii kuwepo, haki ya mwanadamu katika ardhi yake, na heshima ambayo haiwezi kuendana na uvamizi na udhalili.

Tofauti ya msingi iko hapa: Maisha yanapaswa kuwa lengo linalostahili kulindwa, si kisingizio cha kuachana na kila kitu kinachoyafanya maisha hayo kuwa na maana na kustahili kuishiwa.

Jamii zinazopoteza uwezo wa kujitolea kwa ajili ya tunu zake za juu hujikuta katika hatari ya kupoteza tunu hizo hizo. Nchi si eneo la kijiografia tu au mipaka iliyochorwa kwenye ramani, bali ni kumbukumbu, utambulisho, haki, mamlaka ya nchi na hatima ya pamoja. Vipengele hivi vinapotishiwa, kuvitetea huwa ni mtihani wa maana ya uraia, asili ya uhusiano kati ya mtu na jamii, pamoja na uwezo wa jamii kulinda uwepo wake na uhuru wa kufanya maamuzi yake.

Kujitolea hakupaswi kugeuka kuwa thamani inayojitenga na lengo lake. Kiini chake cha kimaadili ni kutoa maisha kwa ajili ya kulinda maisha, na kutetea ardhi kwa maana ya kumtetea mwanadamu anayeishi ndani yake, ambaye haki yake ya usalama, uhuru na heshima inapaswa kubaki imara.

Kwa mtazamo huu, haki ya suala la kutetea nchi haiwezi kupunguzwa na kuhusishwa na msimamo wowote wa kisiasa. Vilevile, haki ya suala hilo haiwezi kutumiwa kama kisingizio cha kuhalalisha kila aina ya njia na tabia. Kwa sababu kujitolea kunakopata maana yake kutokana na haki hakuwezi kutenganishwa na kuheshimu maisha ya raia na kulinda heshima ya mwanadamu.

Huenda hii ni mojawapo ya maana muhimu zaidi ambazo Imam Sayyid Musa Sadr alijaribu kuzijenga katika dhamiri ya Walebanon, alipounganisha shahada na maisha ya nchi na kuendelea kuwepo kwa umma. Alisisitiza kuwa maisha ya raia ni amana yenye thamani kubwa ambayo hayatolewi kwa bei rahisi, bali hutolewa kwa ajili ya maisha ya nchi.

Huu ni mlinganyo wa kimaadili wenye kina kikubwa: Thamani ya shahidi haiko katika ukweli kwamba maisha yake yameishia, bali iko katika uhusiano kati ya kile alichokitetea na kuendelea kwa maisha ya wengine, kubaki kwa nchi na kulindwa kwa heshima ya jamii yake.

Kwa nini tumepoteza uwezo wa kuelewa maana ya kujitolea?

Kwa hiyo, swali halisi la leo si kwa nini wanaume au wapiganaji wa Muqawama hufikia daraja ya shahada, bali ni kwa nini baadhi yetu tumepoteza uwezo wa kuelewa misukumo ya kibinadamu na ya kitaifa inayomfanya mtu awe tayari kujitolea kwa ajili ya ardhi yake?

Je, inawezekanaje kujenga nchi inayowataka watoto wake watetee mamlaka yake, kisha iwanyime haki yao ya kuamini kwamba kutetea ardhi ni wajibu wa kitaifa na kimaadili? Na inawezekanaje kuwaomba wananchi waipende na kuishikamana na nchi yao bila kuelewa kwamba wakati mwingine, katika mazingira ya kipekee, uhusiano huo unaweza kuwataka kutoa sadaka na kujitolea kwa gharama kubwa?

Maana hizi zimeendelea kudhihirika katika uzoefu wa Sayyid Hassan Nasrallah, Sayyid wa Mashahidi wa Muqawama, na katika hotuba zake kwa miongo kadhaa. Shahada ilikuwa na nafasi ya msingi katika uelewa wake wa maana ya Muqawama, na ilikuwa njia ya kufafanua uhusiano kati ya imani, kujitolea na uaminifu kwa ardhi.

Daima alikuwa akilikumbusha jina na kumbukumbu ya Imam Hussein (as) kama rejea ya kimaadili ya kusimama imara katika haki. Pia aliunganisha shahada, ikhlasi katika kutetea lengo na uaminifu kwa wale waliotoa maisha yao katika kulinda Lebanon na Palestina.

Kwa mtazamo huu, kurejea na kutafakari upya maneno ya Sayyid wa Mashahidi wa Muqawama (ra) katika mjadala huu hakuwezi kutenganishwa na kutafakari maneno ya Imam Sadr. Katika misingi ya ujenzi wa dhana ya Muqawama na kujitolea, jambo moja muhimu linajitokeza kati ya wawili hao: Suala la kusini mwa Lebanon katika dhamiri ya Muqawama halikuwa suala la mipaka ya kijiografia pekee, bali lilikuwa suala la mwanadamu, haki, kumbukumbu na mshikamano.

Swali la msingi: Kwa nini wapiganaji wa Muqawama hufikia daraja ya shahada?

Tunarudi kwenye swali la awali: Kwa nini wanaume na wapiganaji wa Muqawama hufikia daraja ya shahada?

Huenda ni kwa sababu katika nyakati fulani za kihistoria, mwanadamu hugundua kwamba kuna jambo kubwa zaidi kuliko maslahi yake binafsi; kwamba ardhi si udongo tu, nchi si mipaka tu, na heshima si kaulimbiu tu.

Shahada si ushindi wa kifo dhidi ya maisha. Bali, katika maana yake ya kina zaidi ya kibinadamu na kimaadili, ni kujitolea kwa ajili ya ushindi wa maisha na heshima; ili nchi iendelee kuwa nchi, ardhi ibaki kwa wenyewe, heshima iendelee kuwa haki isiyoweza kuuzwa au kujadiliwa, na mamlaka ya nchi iwe wajibu ambao watoto wote wa taifa wanashiriki katika kuulinda.