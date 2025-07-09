Ayatullah Akhtari: Ni lazima kuchukua hatua za kivitendo kukabiliana na uchokozi wa utawala wa Kizayuni / Kujitetea dhidi ya uchokozi ni wajibu wa kim

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la AhlulBayt (ABNA), Ayatullah "Mohammad Hassan Akhtari," Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kongamano la Dunia la AhlulBayt (as), asubuhi ya leo, Jumatano, tarehe 18 Tir (Julai 9), katika Kongamano la Kitaifa la "Dini za Mungu na Suala la Uchokozi wa Kizayuni na Magharibi dhidi ya Iran" linalofanyika katika Ukumbi wa Allameh Jafari wa Taasisi ya Utafiti wa Utamaduni na Fikra za Kiislamu, huku akikumbuka mashahidi wa Ashura na mashahidi wa vita vya siku 12, alibainisha: "Siku hizi zinakumbusha kumbukumbu chungu za Ashura ya Hussaini, pamoja na ushahidi wa watu wenye sifa, makamanda, na wanasayansi waliouawa kishahidi vitani hivi karibuni mikononi mwa maadui."

Akipongeza ushindi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran dhidi ya utawala wa Kizayuni katika vita vya siku 12, alibainisha: "Ushindi huu ulionyesha kwamba taifa la Iran bado limesimama imara katika njia ya upinzani. Lakini kuzungumza tu na majadiliano kati ya viongozi wa dini haitoshi; suluhisho za kivitendo lazima zitolewe. Lazima tuangalie nini tunaweza kufanya ili kusimama dhidi ya uchokozi huu."

Ayatullah Akhtari, akisema kwamba viongozi wa dini wana nafasi ya kijamii na wanaheshimiwa na sehemu kubwa ya umma, alisisitiza: "Hawa watu mashuhuri wana mengi yanayofanana na wanapaswa kutenda kwa kuwajibika mbele ya dhulma na uchokozi."

Akirejelea aya za Qur'ani Tukufu, alifafanua: "Mwenyezi Mungu katika Qur'ani ameweka jukumu kwa wanadamu wote katika kila jamii. Mashambulizi ya utawala bandia wa Kizayuni dhidi ya Iran ya Kiislamu na uchokozi wa Amerika dhidi ya vituo vya nyuklia vya nchi yetu ni mifano dhahiri ya dhulma. Iran ni mwanachama wa mashirika ya kimataifa na inapaswa kufurahia msaada wao, lakini msaada huo haukutolewa."

Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kongamano la Dunia la AhlulBayt (as) aliongeza: "Sasa tunapaswa kufikiria nini kifanyike kuhusiana na matukio haya na jinsi gani tunaweza kuzuia uhalifu kama huo usirudiwe. Qur'ani inasema: Si manabii pekee, bali pia mataifa ambayo manabii walitumwa kuwaongoza, yana wajibu. Wajibu huu wa jumla unajumuisha dini zote, na hakuna anayetengwa nao."

Akizungumzia hadithi ya Mtume wa Uislamu (saw), alisema: "Mtume (saw) alisema kwamba kila mtu katika nafasi yoyote anawajibika. Kwa hiyo, viongozi wote wa dini wanapaswa kutenda kwa kuwajibika."

Ayatullah Akhtari, akisisitiza ulazima wa kujitetea dhidi ya uchokozi, alibainisha: "Kujitetea kwa nchi, ardhi, na heshima ni suala la kimantiki na kidini na dini zote za Mungu zinalikubali. Hili ni jukumu ambalo halipaswi kuwa na shaka ndani yake."

Aliendelea: "Kutoa taarifa kutoka kwa viongozi wa dini nchini Iran haitoshi. Rais wa zamani wa Amerika, Trump, anadai kuwa Mkristo, lakini Wakristo wa dunia, ikiwa ni pamoja na Papa na viongozi wengine wa dini, wanapaswa kutangaza kwamba anadanganya na si Mkristo wa kweli, kwa sababu hana imani na Ukristo."

Mwenyekiti wa Baraza Kuu la Kongamano la Dunia la AhlulBayt (as), akizungumzia misimamo ya baadhi ya wanazuoni, alisema: "Baadhi ya wanazuoni wa Kiislamu kama vile Mkuu wa Al-Azhar na Ayatullah Sistani wamechukua msimamo, lakini wengi wengine wamenyamaza. Kati ya Wayahudi pia huko Amerika na nchi nyingine misimamo imechukuliwa lakini hii haitoshi. Hatua za kivitendo lazima zizingatiwe."

Aliomba juhudi za pamoja ili kuathiri taasisi za kimataifa, akiongeza: "Viongozi wa dini wanapaswa kuwa hai katika Umoja wa Mataifa na kuhamasisha nchi kuchukua hatua ili Amerika, kama nchi wahalifu, ifukuzwe kutoka Baraza la Usalama na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu. Amerika haipaswi kuwa na haki ya kura ya turufu na nafasi katika taasisi hizi."

Mwishoni, Ayatullah Akhtari, akirejelea kauli ya Amirul Mu'minin (as), alisema: "Imam Ali (as) alisema: 'Daima kuweni pamoja na wanaodhulumiwa na simameni dhidi ya wadhalimu.' Ikiwa kanuni hii itatekelezwa, furaha na ushindi vitapatikana kwa wanadamu wote na wafuasi wa dini za Mungu."



