A'shura ni ishara ya uvumilivu katika vyombo vya habari vya Bahrain, lakini kwa kweli, ni eneo la ukandamizaji dhidi ya Mashia

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Ibtisam Al-Sayegh, mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Bahrain, alisema kwamba baada ya kumalizika kwa siku kumi za kwanza za mwezi wa Muharram, vyombo vya habari vya rangi na sauti vingi vya Bahrain hufanya nchi hiyo ionekane kama “kisiwa cha kuvumiliana na dini nyingi,” na kuonyesha Ashura kama ishara ya uhuru wa imani na uwazi wa mazingira ya kidini.

Hata hivyo, nyuma ya picha hii nzuri ya vyombo vya habari, kunarekodiwa ukiukaji wa sistematiki dhidi ya kundi fulani la kidini, yaani Washia, ambao ibada za Ashura zina umuhimu mkubwa kwao.

Ibtisam Al-Sayegh alielezea kuwa Ashura kila mwaka hutumiwa kama chombo cha kuboresha sura rasmi ya kuvumiliana, lakini ushahidi wa haki za binadamu unaonyesha kinyume chake. Wengi wa wananchi wamekuwa wakifuatiliwa, kuitwa polisi au kulazimika kubadilisha mavazi yao kwa sababu ya kuvaa nguo zilizoandikwa maneno au picha za viongozi wa kidini.

Mwanaharakati huyo alisema: “Maafisa wa polisi wametoa hatua kali barabarani na kuwakamata vijana kwa sababu tu ya kuvaa mashati yenye alama za Ashura. Mabango na sanamu za Ashura ambazo zilikuwepo kwa miaka mingi katika mitaa midogo zimeondolewa, na familia kadhaa zimebidi kuondoa maandishi ya kidini kutoka kwenye kuta za nyumba zao. Pia, Kituo cha Utamaduni cha Husaini, ambacho kilikuwa na shughuli za sanaa na utamaduni za amani, kimeharibiwa kabisa — hatua ya kuchochea ambayo haiwezi kutenganishwa na mzunguko wa vikwazo vinavyoongezeka.”

Al-Sayegh alibainisha kwamba ingawa picha za maafisa wa usalama wakisimamia usafiri zimeonekana katika maeneo mengine, hatua hizo haziwezi kusamehewa ukiukaji wa uhuru. Kinyume chake, vyombo vya habari vinajaribu kuficha ukandamizaji huu kama usimamizi wa kitaalamu wa usalama, huku haki za msingi zikiwa zinanyanyaswa katika giza.

Aidha, alisema kuwa kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa hivi karibuni, watu sita wamekamatwa kwa kushiriki katika sherehe za kidini (miongoni mwao maaskofu, waimbaji wa nyimbo za kuomboleza na waombolezaji), watu kumi na wanne wameitwa polisi, mtu mmoja amepata jeraha kubwa na hivi karibuni alitolewa hospitalini lakini bado anapatiwa matibabu nyumbani, na ukandamizaji mkubwa unafanyika dhidi ya sherehe za Ashura katika maeneo ya umma na binafsi.

Al-Sayegh alisema matukio haya yanapingana na hadithi rasmi na yanaonyesha wazi tofauti kati ya matangazo ya vyombo vya habari na hali halisi. Alisisitiza kwamba uhuru wa dini sio zawadi wala hodi, bali ni haki msingi ambayo inapaswa kuhifadhiwa bila ukiukaji wala ubaguzi.