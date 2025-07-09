Amezisifu Mamlaka za Kidini na Wanazuoni wa Kiislamu / Kiongozi wa Mapinduzi ni kielelezo cha Elimu, Ucha Mungu, Kupinga dhulma, na Mamlaka ya Dini

Ripoti ya Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-: Ayatollah Reza Ramazani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa la ya Ahlul-Bayt (a.s), katika taarifa yake amepongeza marjaa wa taqlid wakuu na wanazuoni wa Uislamu duniani kwa kuunga mkono kiongozi mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu dhidi ya matusi na vitisho vya Marekani na utawala wa Kizayuni.

Katika taarifa hiyo, alisisitiza kuwa ulinzi wa wanazuoni na wanasayansi wa dini, hasa wafuqaha, wamiliki wa fatwa na marjaa wakuu wa Shia dhidi ya hadhi ya uongozi, marjaa wa taqlid na maarifa yao, ulionekana wazi katika fatwa zilizotolewa, taarifa mbalimbali, hotuba na maelezo yao yenye heshima. Hii ni ujumbe na jibu kali kwa wafalme wa kifalme waliodhulumu, ambapo sasa tunaona wimbi la upinzani dhidi ya watu wanaoharibu hadhi ya maarifa, ufuqaha na uongozi.

Matokeo yake ni ishara ya uamsho, umoja na mshikamano wa umma wa Kiislamu na watu wote wa haki duniani katika kusimama imara dhidi ya uovu na kulinda haki.

Andiko kamili la taarifa hiyo ni kama ifuatavyo:

بسم الله الرحمن الرحیم

Kwa Jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu

اشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِکَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ. (صدق الله العلی العظیم - (آل عمران، ۱۸)

"Mwenyezi Mungu, na Malaika, na wenye ilimu, wameshuhudia kuwa hakika hapana mungu ila Yeye, ndiye Mwenye kusimamisha uadilifu; hapana mungu ila Yeye Mwenye nguvu na Mwenye hikima". / Amesema kweli Mwenyezi Mungu Aliye juu na Mkuu. (Al Imran, 3:18).

Marajii wakuu wa Taqlid na Waheshimiwa Wanasayansi (Maulamaa) wa Uislamu

Umoja wa Waislamu na Wanaounga Mkono Haki

Dunia yote ni uwanja wa mapambano ya wazi kati ya haki zote dhidi ya uovu wote. Katika wiki chache zilizopita, tumeshuhudia ukali wa wenye dhulma, watu wa ghasia na mauaji, wakipigana na mfano wa maarifa na taqwa, upinzani dhidi ya dhulma, uhuru, uhuru wa watu na utawala wa dini katika zama za sasa—yaani, kiongozi mtukufu na mahakama ya kidini na kisiasa nchini Iran na katika dunia ya Uislamu kwa ujumla.

Huu ni mfano wa mapambano ya ishara za wazi za Mungu zilizowekwa ndani ya mioyo ya wanasayansi, dhidi ya wale wasioamini (makafiri), wale waovu kati ya wakoloni (waistikbari) na watawala wa dhulma:

"Bila shaka, ni Ishara za wazi katika mioyo ya wale waliopatiwa maarifa, na hakuna anayezikana Ishara zetu isipokuwa mwenye dhulma." (Qur’an, Surat al-An’am 6:25)

Ulinzi wa wanasayansi na watekelezaji wa fikra, hasa wafuata wa fikra na mashaykha wa dini, ambao ni wenye mamlaka ya kutoa fatwa na mawaziri wakuu wa madhehebu ya Shia, unaonyeshwa wazi kupitia fatwa zilizotolewa, tamko nyingi, mihadhara na maneno yao ya heshima, unaonyesha kwa upande mmoja heshima kwa watu wakubwa waliotolewa hadhi ya maarifa, ambao "wametolewa daraja katika maarifa," na ambao kamwe hawawezi kulinganishwa na "wale wasio na maarifa."

Wao ni warithi wa manabii, na hofu ya Mwenyezi Mungu imewazunguka, na kuwatukuza ni kama kuwaheshimu Mola wa Mola Mkuu. Kuwadharau wao kunasababisha kudharauliwa kwa mtu binafsi na kupunguzwa hadhi kwake machoni pa wengine.

Kwa upande mwingine, huu ni ujumbe wa kiongozi wa waasi wa Farao , ambao leo tunaona katika mawimbi ya upinzani dhidi ya watekelezaji wa uongozi wa maarifa na uongozi wa kidini, na matokeo yake ni kuamsha maelewano, umoja, na mshikamano wa ummah wa Kiislamu na watu wote huru duniani katika kusimama imara dhidi ya uovu na kulinda haki.

Katika Qur’an Tukufu, heshima na hadhi ya wanasayansi na wenye maarifa, hekima, na uelewa imeadhimishwa kwa heshima kubwa. Wao ni "wale waliopatiwa maarifa" (الَذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ) ambao ni wenye akili, hisia na ujuzi wa ndani. Bila shaka, kuwaheshimu ni kumheshimu Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad (s.a.w.w), na Manabii wa dini zote za Ibrahimu. Yeye ambaye hatimaye hatii haya, atatembea katika njia ya giza, ujinga, dhulma na ubatili, na kwa jamii atazuiliwa.

Dini zingine pia hukataa kitendo cha ukosefu huu wa hekima. Katika Torati, waumini wanaelekezwa kuenzi maarifa, hekima, na uthabiti katika fikra, maneno na matendo, na kuwaheshimu kwa dhati. Injili inasisitiza kuwa mtu aliyejivisha maarifa na kujitawala kwa maarifa hayo ni mtu wa hadhi ya juu katika Ufalme wa Mbinguni, na atakumbukwa kwa heshima kubwa. Ni dhahiri kuwa wenye dhulma wa kisasa wa Marekani na Kizayuni wamevuka mipaka ya vitabu vyetu vitakatifu kwa kushambulia hadhi ya maarifa na uongozi wa dini, na lazima walipie kwa matendo yao.

Mimi, kama Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul Bayt (a.s), taasisi inayowahusisha wafuasi wa Ahlul Bayt na kuleta mshikamano wa Kiislamu, na kuhamasisha mazungumzo ya dini na mazungumzo ya binadamu, hasa kwa masikini na wanyonge kwa ajili ya dunia yenye haki, ambayo bila shaka itakuwa dunia iliyojaa maarifa na heshima kwa wanasayansi, naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa mawaziri wakuu na wanasayansi wote waliopinga kwa hekima na busara vitisho na mauaji, na kuhimiza ulinzi wa maarifa na haki. Natoa shukrani zangu kwao kwa Mwenyezi Mungu, na natumaini kuwa harakati hii ya kimataifa itaondoa hatari za wachukaji wa maarifa na waovu wenye dhulma, na itaelekeza dunia kwa haki zaidi na heshima kwa wanasayansi wa dini na watu waliovaa adabu na wema wa Mungu.

Kama alivyosema Amirul Mu’minin Ali (a.s):

"Waweka hazina (wakusanyaji na walimbikizaji) wa mali waliangamia wakiwa bado wako hai, lakini Wanazuoni (wanasayansi wa kidini) watabaki na kuendelea kuishi maadamu muda umebakia (mpaka mwisho wa wakati).

(نهج البلاغه، Hikma 147)

Amani, rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe pamoja nanyi.

Reza Ramezani

Tarehe 9 Julai, 2025

13 Muharram 1447H.