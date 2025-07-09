Picha ya Kusikitisha Gaza; Mama Aliyejeruhiwa na Mtoto Akiwa na Kifuko cha Damu Mkononi!

Ripoti ya Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Inaripoti kuwa mtoto mmoja Mpalestina alionekana katika tukio la kushtua na kusikitisha akiwa amebeba kifuko cha damu cha mama yake aliyekuwa amejeruhiwa; mama huyo aliyejeruhiwa katika shambulio la anga la Israeli na kwa sababu ya ukosefu wa vitanda na msongamano mkubwa katika hospitali, alilazimika kulazwa chini ya sakafu.

Picha hii ya kusikitisha inaonyesha tena janga la kibinadamu katika Ukanda wa Gaza na msongo wa hali ya juu sana unaoelekezwa kwa mfumo wa afya na hospitali za eneo hilo.

Aidha, picha hii ya kusikitisha kutoka Gaza inaonyesha mama mmoja aliyejeruhiwa na mtoto wake ambaye amebeba kifuko cha damu mkononi. Hii ni picha ya maumivu na mateso makubwa yanayowakumba watu wasio na hatia, hasa watoto na familia zao katika maeneo ya vita.

Maisha haya ya mateso yanatufundisha thamani ya amani na umuhimu wa kusitisha ghasia na vita kwa ajili ya ustawi wa binadamu wote. Tunatoa pole na dua zetu za huruma tukiwaombea waathirika wote wa Gaza, wanaoendelea kudhulumiwa na utawala haram wa Kizayuni, na tunahitaji dunia iwe mahali pa usalama na upendo kwa kila mtu.